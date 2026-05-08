Tomašević na Mirogoju: 'Ovo je dan kada se urušio režim NDH'

Zagreb: Tomašević polozilo vijenac kod grobnice narodnih heroja | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Gradonačelnik Zagreba zajedno s izaslanstvom položio vijence i zapalio svijeće povodom Dana oslobođenja Zagreba i Dana pobjede nad fašizmom, poručivši da se Grad svake godine prisjeća žrtava

Izaslanstvo Grada Zagreba predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem položilo je u petak vijence i zapalilo svijeće na Grobnici narodnih heroja na Mirogoju te ispred spomenika Put mučeništva u Spomen-parku Dotrščina u povodu Dana pobjede nad fašizmom i Dana oslobođenja Zagreba. "Danas je 8. svibnja, Dan oslobođenja Zagreba,  i kao i svake godine ga obilježavamo ovdje na Mirogoju, ali isto tako i u Dotrščini. Na današnji dan ne samo da je Dan oslobođenja Zagreba nego je i dan kada se urušio režim takozvane NDH, to je bio režim koji je sustavno u koncentracijskim logorima ubijao ljude godinama zbog drugačije vjere, drugačije nacionalnosti, drugačijih političkih stavova", istaknuo je Tomašević u izjavi novinarima na groblju Mirogoj.

Zagreb: Tomašević polozilo vijenac kod grobnice narodnih heroja | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

“Također, danas je u mnogim europskim zemljama Dan pobjede nad fašizmom”, dodao je zagrebački gradonačelnik.

Istaknuo je kako se treba isto tako prisjetiti da je Dan antifašističke borbe, koji se slavi u lipnju, jedan od četiri državna praznika Republike Hrvatske, da je u Ustavu jasno propisano da su jedan od temelja Republike Hrvatske i odluke ZAVNOH-a, nasuprot NDH. "I u tom smislu Grad Zagreb će kao i svake godine slaviti Dan oslobođenja Zagreba", poručio je Tomašević.  

Nakon što je položio vijence i zapalio svijeće na Mirogoju i Dotrščini, odajući počast svim žrtvama fašističkog režima stradalima na mjestu najvećeg masovnog zločina u Zagrebu, gradonačelnik je otišao u Koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski, gdje će prisustvovati svečanoj akademiji u povodu 81. obljetnice Dana oslobođenja grada Zagreba i Dana pobjede nad fašizmom.

