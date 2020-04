Pusić o Zekanoviću: 'Pokazao je kakvo su društvo - prosto!'

Za incident tijekom saborske sjednice u zagrebačkom hotelu Westin odgovoran je Hrvoje Zekanović (Hrast), koji je zastupnici Vesni Pusić (GLAS) dobacio "kuš".

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zastupnik Hrasta u svom istupu zapitao je što u epidemiji koronavirusa s europskom solidarnošću i Europskom unijom.

- Funkcionira li ona uopće više? Govorio bih o europskoj sebičnosti, jer ne postoji ni jedan značajniji fond iz kojeg bi države pa i Hrvatska, mogle dobiti sredstva i pomoći svojoj ekonomiji. Europski projekt zapeo je na prvoj težoj prepreci i jednostavno više ne funkcionira. Amerika je iz federalnih rezervi itekako bogato pomogla svim saveznim državama unutar SAD-a. Nasuprot tome imamo jedan projekt koji je propao i pokazao svoje pravo lice, a to je europski projekt - ustvrdio je Zekanović.

U trenutku kad je Zekanović vraćao s govornice do svog mjesta, zastupnica Glasa ukazala mu je da ono što govori nije točno jer je Europska unija već odradila 1,158 milijardi eura pomoći za Hrvatsku.

- Kuš - dobacio joj je Zekanović.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Pusić se neugodno iznenadila, nastao je žamor u dvorani, a predsjednik Sabora tražio od zastupnika da iznesu što se dogodilo.

- Rekla sam mu da to nije istina, a na to je komentar bio "kuš" - obrazložila je Pusić u dvorani.

Predsjednik Sabora potom je najoštrije osudio postupak zastupnika Zekanovića i pozvao zastupnike da se drže reda i pravila dobrog ponašanja.

- Mene to nije uvrijedilo, jer mislim da on ne može nikoga uvrijediti s obzirom na to kako radi, ali to je degradacija za Sabor. Zekanović je samo pokazao kakvu su oni društvo: nasilno, prosto, a o laganju da i ne govorim - kratko nam je prokomentirala Pusić incident tijekom sjednice.

Ponašanje Zekanovića osudile su zastupnice iz HDZ-a i SDP-a.

- Nedopustivo je da se tako izražava i odnosi prema kolegici, pogotovo ako znamo da je kolega Zekanović profesor, čiji su roditelji također profesori. On je otac triju kćeri i odnositi se tako prema kolegici je nedopustivo - izjavila je Branka Juričev Martinčev (HDZ) nakon sjednice.

I ona je podsjetila da je investicijskim planom EU osigurano 37 milijardi eura za gospodarstvo i zdravstvo za sve države članice, a od toga će Hrvatska dobiti 1,16 milijardi eura.

Neprihvatljivo ponašanje zastupnika komentirala je i Karolina Leaković (SDP) koja smatra da se tome treba stati na kraj. Stava je da je predsjednik Sabora zastupniku trebao dodijeliti opomenu.

- To nije prvi put da se takvo omalovažavajuće, diskriminatorno ponašanje tolerira u Saboru - zaključila je Leaković.