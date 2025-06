Put u Pariz i bend za posao s najvećom hrvatskom bolnicom: 'Nešto je bilo, šef je odveden'

Kako je krenulo, i ovo ljeto neki će provesti s Uskokom. Najnovije uhićenje osmorke, dijelom zaposlenika KBC-a Zagreb, dijelom poduzetnika, odnosi se na sumnju u namještanje natječaja za nabavu antibakterijskih filtera koji služe za sprečavanje širenja po život opasne legionele. Podsjetimo, zbog te bolesti lani je preminulo troje ljudi na Rebru.

24sata doznaju da je uhićena doktorica Ana Budimir, voditeljica Odjela za praćenje uzročnika, prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija na Rebru, predstojnica Zavoda za kliničku mikrobiologiju, prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija te predsjednica Povjerenstva za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija pri Ministarstvu zdravstva. Uz nju, tu su i su i Romana Palić - glavna sestra Odjela za praćenje uzročnika, prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija KBC-a Zagreb, Matej Tolić - voditelj Odjela skladišnog poslovanja koji je bio zadužen za pripremanje nabave te Filip Hudžber - glavni referent u Službi nabave KBC-a Zagreb. Index piše da je u 'ekipi' i Sanja Posavec, koja je bila zadužena za nabavu iz EU fondova. Uhićen je i Matija Herceg, direktor tvrtke AirMed Solutions iz Bedekovčine, zbog koje su Budimir i njezini kolege s Rebra navodno namještali natječaj. kako doznajemo, sestra Palić je ta koja je povezana s Hercegom i ona je navodno prišla doktorici Budimir, a uskoro su uvučeni i drugi uhićeni.

Njena odvjetnica kaže da ništa od informacija u medijima nije točno.

- Sve što piše u novinama i što su mediji prenijeli nema nikakve veze s mojom klijenticom. To su neke neformalne informacije po tipu rekla-kazala. Obavljena je radnja ispitivanja i ona je iznijela obranu. Vidjet ćemo kakav će biti prijedlog Uskoka. Istražni zatvor je najstroža mjera u ovim paklenim uvjetima, imali smo nedavno ispovijest žene koja je tri mjeseca provela u Remetincu. Ako postoje blaže mjere, trebale bi se primjenjivati. Prema saznanjima koje imam, postojale su posebne dokazne radnje, ali vam ne smijem reći rezultate - rekla je odvjetnica Višnja Drenški Lasan.

Kako piše Jutarnji list, te posebne dokazne radnje su prisluškivanje i nadzor, kojim su istražitelji došli do toga da se Hercegu pogodovalo najmanje dva puta.

Vlasnik te tvrtke je njegov otac Zlatko.

- Nešto je bilo, Zlatko, šef je odveden. Za sina ne znam gdje je, valjda doma - rekao je misleći na Matiju Hercega, koji je direktor uz Zlatka.

Međutim, 24sata imaju potvrdu da je Matija Herceg uhićen. U zamjenu za namještanje natječaja, doktorica Budimir je navodno dobila putovanje u Pariz, kao i plaćen bend za 1. kongres iz prevencije i kontrole infekcija koji se u listopadu prošle godine održavao u hotelu Sheraton, a suorganizator je i Hrvatsko društvo za sprečavanje i suzbijanje infekcija kojem je šefica upravo Ana Budimir. Ograda vrijedna 10.000 eura, koja se spominje kao mito, zapravo je bila za drugog uhićenog u ovom slučaju.

Filteri za vodu

Jedan od poslova koji je sumnjiv je vrijedan gotovo 600.000 eura s PDV-om. Prije točno godinu dana, u lipnju 2024., otkriveno je da se šestero pacijenata hospitaliziranih u KBC-u Zagreb, na lokaciji Rebro, od travnja do lipnja, zarazilo bakterijom legionelom, a od čijih su posljedica umrla tri pacijenta. Tad se o tom slučaju oglasio i premijer Andrej Plenković, koji je izjavio kako će se poduzeti sve mjere kontrole i zaštite, a da će zaraženima biti pružena potrebna skrb. Plenković je tom prilikom rekao da je od tadašnjeg ministra zdravstva Vilija Beroša čuo da se radilo o imunokompromitiranim pacijentima. Tadašnji ravnatelj Rebra Ante Ćorušić tom prilikom je izjavio da su nabavili nove filtere za sprečavanje zaraze tom bakterijom. Osnovni ugovor potpisan za kupnju narastao je u manje od godinu dana s 350.000 eura na 591.500 eura s PDV-om kroz dva aneksa koja je bolnica pravdala povećanom potrebom koju nisu mogli predvidjeti. U rujnu prošle godine je nakon otvorenog postupka javne nabave KBC Zagreb sklopio ugovor s AirMed Solutions u ukupnom iznosu od 350.000 eura s PDV-om. Ugovor je potpisao tadašnji ravnatelj, pokojni Ante Ćorušić. Iz zapisnika o nabavi koje smo pronašli vidljivo je da se javila još jedna tvrtka, Natural Water Systems d.o.o, ali nije objavljeno koju je ona cijenu ponudila. Povjerenstvo je odbilo tu drugu ponudu kao nevaljalu jer, prema njihovu mišljenju, dio ponuđenog nije odgovarao specifikacijama u nabavi. Među ostalim, tražena propusnost pora bila je 0,1 mikron, a konkurencija je ponudila 0,2 mikrona.

Žalili se dan prije uhićenja

No tu je i još jedan navodno sumnjivi natječaj iz ove godine. I ovoga puta se radilo o antibakterijskim filterima za vodu. Javile su se tri tvrtke, među kojima i AirMed Solutions. Vrlo prikladno, vrijednost natječaja bila je 648 tisuća eura bez PDV-a, a oni su ponudili 810 tisuća eura s PDV-om, koliko vrijedi sam natječaj kad se uračuna PDV. U natječajnoj dokumentaciji se vidi da su rađene izmjene po prigovorima, mahom u domeni tehničkih specifikacija, pa istražitelji trebaju vidjeti jesu li i te izmjene bile dio navodnog pogodovanja. No AirMed Solutions nije dobio natječaj jer su bili najskuplji. Posao je dobila tvrtka Opalkem iz Zagreba, koji nisu odgovarali na naše telefonske pozive. Na takav ishod natječaja se AirMed Solutions žalio Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, i to u utorak, svega jedan dan prije uhićenja direktora i vlasnika. Tvrtka AirMed Solutions registrirana je u Bedekovčini od studenoga 2023. godine s temeljnim kapitalom od 2500 eura. I Zlatku i Matiji Hercegu je ovo prva tvrtka, a imaju jednog zaposlenog i u prošloj godini su ostvarili prihod od 332 tisuće eura. Dobit im je bila 148 tisuća eura.

U bolnici su šokirani.

- Mi kao nova uprava KBC-a Zagreb imamo nultu toleranciju za bilo što. Većina naših djelatnika posao obavlja savjesno. Siguran sam da će oko ovoga slučaja državna tijela istražiti sve činjenice, a mi ćemo surađivati - rekao je ravnatelj KBC-a Fran Borovečki na izvanrednoj konferenciji za novinare. Detalje istrage ne zna.

- Ne bih govorio o detaljima istrage, nije to na meni. Mi smatramo da nema mjesta korupciji u zdravstvu. Mi se držimo naputaka Ministarstva zdravstva, istražujemo tržište nabave i sve radimo prema pravilima - rekao je ravnatelj.

Reagirala je i ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja je za uhićenja na području Zagreba, Šibenika, Crikvenice i otoka Paga doznala iz medija.

- Ovo je još jedan dokaz predanosti u suzbijanju svih oblika korupcije bez obzira na ime, prezime, položaj i radno mjesto, a posebno onih u zdravstvenom sustavu. Ustrajemo u cilju da zdravstvo bude prostor nulte tolerancije na korupciju - izjavila je ministrica.