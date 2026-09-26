Putin: 'Cirkus je otišao, klaun je ostao. Ne pripremamo nikakve napade na europske države'

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je kako Rusija ne priprema nikakvu vojnu akciju protiv Europe te da za takve tvrdnje ne postoje nikakvi stvarni temelji. Njegove riječi dolaze u trenutku kada europske obavještajne službe podižu razinu pripravnosti zbog sve češćih hibridnih napada i sabotaža diljem kontinenta.

Putin je optužbe o ruskoj prijetnji nazvao namjernim preuveličavanjem situacije i provokacijom koja ima za cilj širenje panike. Posebno oštro osvrnuo se na izjave estonskog ministra obrane Martina Herema o mogućem izravnom oružanom sukobu s ruskom vojskom.

​- Ovo je jedan od onih trenutaka kada se šalimo. Cirkus je otišao, ali klaunovi ostaju. Ovo je najobičnija politička komedija - izjavio je ruski predsjednik.

Dodao je kako ruska vlada jako dobro zna da se na području Baltika sustavno krše prava stanovnika koji govore ruski jezik, ali da Moskva na takve pojave reagira isključivo u humanitarnoj i diplomatskoj sferi, a ne vojnim putem. Što se tiče rata s Ukrajinom, ruski čelnik napominje da svi prijedlozi za okončanje sukoba, koji traje već četiri i pol godine, ostaju na stolu. Moskva će, prema njegovim riječima, tek procijeniti koji su od ponuđenih prijedloga u njenom najboljem nacionalnom interesu.