Putin dobio odriješene ruke za nove invazije. Stručnjak: Moguće su otmice, hakiranja

Državna duma, donji dom ruskog parlamenta, usvojila je u srijedu prijedlog zakona koji podržava vlada, a koji omogućuje korištenje vojske za zaštitu građana u slučajevima uhićenja, kaznenog progona ili drugih pravnih postupaka koje pokrenu strani sudovi.

Rezultati glasovanja objavljeni su na internetskoj stranici parlamenta, pri čemu je 381 zastupnik, odnosno 84,7 posto, glasovao "za", dok nitko nije bio protiv niti suzdržan. Ako ga potpiše predsjednik Vladimir Putin, zakon će stupiti na snagu 10 dana nakon službene objave.

Drugim riječima, ruska vojska, ako Putin potpiše, imat će ovlasti spašavati ruske građane iz stranih zatvora, pogotovo ako ih progone međunarodni sudovi koje Rusija ne priznaje kao što je Međunarodni kazneni sud. Iako je scenarij u kojem bi ruski komandosi upali u neku europsku zemlju u domeni znanstvene fantastike, postoje mehanizmi pritiska.

Umjesto slanja komandosa u strani zatvor, Rusija koristi taktiku koju već godinama usavršava: državno sponzorirano uzimanje talaca. Ako u Njemačkoj ili SAD-u bude uhićen važan ruski špijun ili haker, ruske službe (FSB ili GRU) na teritoriju Rusije ili u nekoj trećoj zemlji (npr. Bjelorusiji, UAE) uhićuju nekog zapadnog državljanina (novinara, poslovnog čovjeka, turista) pod lažnim optužbama za špijunažu. Poznati primjer je slučaj bivšeg američkog marinca Trevora Reeda i ruskog pilota Konstantina Jarošenka.

Nakon što je SAD uhitio Jarošenka pod optužbom za dilanje droge, Rusija je 2019. uhitila Reeda pod optužbom za napad na ruskog policajca i osudila ga na devet godina zatvora. Slučaj je razriješen 2022. kada su Moskva i Washington dogovorili razmjenu.

Bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević, govori nam da se radi o kulminaciji ruske frustracije i pokušaju da pokažu svijetu da su velika sila.

- Time Rusija samu sebe izolira iskompleksirana činjenicom da više nije svjetska sila. Ovime pokušavaju svijetu pokazati da su relevantni i da njihova ruka seže daleko van granica. To je dokaz frustracije kao i ovi intenzivirani napadi na ukrajinske gradove. Oni mogu uništavati Ukrajinu, ali ne mogu obraniti sami sebe od Ukrajine - govori nam bivši veleposlanik.

Glavno pitanje je što bi to značilo u praksi i kako bi se akcije spašavanja odvijale.

- Provedba tog zakona bi stalno izazivala ratove. Donošenje ovakvog zakona je kršenje međunarodnih pravila i time Rusija daje do znanja da neće poštivati međunarodne norme i želi potvrditi status velesile jer velesile poput Amerike isto ne poštuju međunarodna pravila. U praksi to bi moglo značiti i vojna djelovanja, otmice, ali i hibridne napade i hakiranja zemalja koje drže zatočene Ruse. U osnovi to je ipak izraz frustracije i poruka drugim državama da paze što rade. Na kraju postoje i ozbiljne dvojbe koliko je Rusija sposobna provoditi takav zakon ako ga Putin potpiše - zaključio je Božo Kovačević.