Putin izračunao: Evo koliko bi SAD trebale platiti za Grenland

Dok američki predsjednik Donald Trump ponovno oživljava svoju kontroverznu ideju o kupnji Grenlanda, iz Moskve stiže neočekivan komentar. Ruski predsjednik Vladimir Putin, iako tvrdi da se Rusije to pitanje uopće ne tiče, nije odolio prilici da na sjednici Vijeća sigurnosti održi kratku lekciju iz povijesti i ponudi vlastitu procjenu cijene strateški važnog arktičkog otoka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:29 Ne želi koristiti silu, 'samo' želi Grenland. Trump hvalio sebe i SAD, žestoko 'udario' po Europi! | Video: 24sata/Reuters

Putin je pokušao distancirati Moskvu od diplomatske bure koju je Trump izazvao između Washingtona i Kopenhagena, naglasivši da je to isključivo stvar dviju NATO članica.

​- Što se događa s Grenlandom, nije naša stvar. To se nas apsolutno ne tiče. Vjerujem da će oni to riješiti među sobom - poručio je Putin, no odmah je dodao i opasku na račun Danske.

​- Usput, Danska se prema Grenlandu uvijek odnosila kao prema koloniji, i to prilično grubo, ako ne i okrutno. Ali to je sasvim druga tema i sumnjam da nekoga sada zanima - rekao je ruski predsjednik.

Putinova računica

Iako je naglasio neutralnost, Putin je iskoristio priliku da podsjeti na sličan povijesni posao - prodaju Aljaske Sjedinjenim Državama 1867. godine. Tada je Rusko Carstvo prodalo ogroman teritorij za 7,2 milijuna dolara, što se u to vrijeme u Americi smatralo lošim potezom poznatim kao "Sewardova ludost".

​- Ako me pamćenje dobro služi, površina Aljaske je oko milijun i 717 tisuća četvornih kilometara. SAD ju je od nas kupio za 7,2 milijuna dolara. Prema današnjim cijenama, uzimajući u obzir inflaciju, to bi iznosilo oko 158 milijuna dolara - detaljno je objasnio Putin.

Nakon toga, primijenio je istu logiku na Grenland.

​- Površina Grenlanda je nešto veća, mislim oko dva milijuna i 166 tisuća četvornih kilometara. Ako to usporedimo s troškom akvizicije Aljaske, cijena Grenlanda bila bi negdje između 200 i 250 milijuna dolara. Mislim da si Sjedinjene Države to mogu priuštiti - zaključio je uz dozu ironije.