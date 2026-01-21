Trump tvrdi da je Putin pristao na Odbor za mir: Moskva tvrdi da prijedlog tek razmatraju

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je izjavio da je ruski predsjednik Vladimir Putin prihvatio njegov poziv da se pridruži Odboru za mir usmjerenom na rješavanje globalnih sukoba, na što je Putin brzo odgovorio rekavši da se poziv tek razmatra.

"Bio je pozvan i prihvatio je", rekao je Trump novinarima na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu u Švicarskoj nakon sastanka s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.

Ubrzo nakon Trumpovih komentara, Putin je ruskom vijeću sigurnosti rekao da ministarstvo vanjskih poslova još uvijek proučava prijedlog i da će odgovoriti u dogledno vrijeme.

Putin je u srijedu također izjavio da stav američkog predsjednika Trumpa o stjecanju Grenlanda nije značajan za Rusiju. Putin je rekao ruskom vijeću sigurnosti da ga situacija podsjeća na rusku prodaju Aljaske Sjedinjenim Državama u 19. stoljeću. Procijenio je trenutačnu vrijednost Grenlanda na 200 do 250 milijuna dolara.