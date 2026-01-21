Obavijesti

SMIRUJU SE STRASTI

Trump spušta ton: Nema carina, nema sile u borbi za Grenland

Piše HINA,
Trump spušta ton: Nema carina, nema sile u borbi za Grenland
Foto: Jonathan Ernst

Američki predsjednik najavio okvir dogovora za Arktik nakon razgovora s čelnikom NATO-a, burze odmah reagirale rastom

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je odustao od nekih svojih najstrožih prijetnji zbog Grenlanda, povlačeći odluku o uvođenju carina brojnim zemljama, rekavši da je dogovor o tom pitanju na vidiku i da neće upotrijebiti silu.

"Formirali smo okvir budućeg sporazuma u vezi s Grenlandom i, zapravo, cijelom arktičkom regijom. Neću uvoditi carine koje su trebale stupiti na snagu 1. veljače", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

Trump je rekao da je zadužio potpredsjednika JD Vancea, državnog tajnika Marca Rubia i posebnog izaslanika Stevea Witkoffa da sudjeluju u raspravama te da će više informacija biti dostupno "kako rasprave budu napredovale".

Poruku je prenio nakon sastanka s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom na marginama godišnjeg sastanka Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu u Švicarskoj.

Komentari su izazvali rast burze, a indeks S&P 500 porastao je za više od 1,5 posto.

