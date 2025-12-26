Obavijesti

RAT U UKRAJINI

'Putin je otvoren za zamjenu dijela teritorija s Ukrajinom'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Alexander Nemenov

Andrej Kolesnikov, novinar tog ruskog lista, rekao je da je Putin informirao najutjecajnije poslovne ljude o detaljima plana na kasnonoćnom sastanku u Kremlju 24. prosinca

Predsjednik Vladimir Putin rekao je nekima od vodećih ruskih poslovnih ljudi da bi mogao biti otvoren za zamjenu dijela teritorija koji kontroliraju ruske snage u Ukrajini, ali da želi cijeli Donbas, objavio je list Komersant.

Andrej Kolesnikov, novinar tog ruskog lista, rekao je da je Putin informirao najutjecajnije poslovne ljude o detaljima plana na kasnonoćnom sastanku u Kremlju 24. prosinca.

- Vladimir Putin ustvrdio je da je ruska strana i dalje spremna na ustupke koje je dao u Anchorageu - izvijestio je Komersant.

Putin želi cijeli Donbas, ali izvan tog područja "djelomična zamjena teritorija s ruske strane nije isključena", napisao je Kolesnikov.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su se ukrajinska i američka delegacija tijekom razgovora proteklog vikenda u Miamiju približile finalizaciji mirovnog plana od 20 točaka, ali da nije postignut dogovor o teritorijalnim ustupcima u Donbasu ni o budućnosti nuklearne elektrane Zaporižja pod ruskom kontrolom.

Američki predsjednik Donald Trump obećao je okončanje rata, a njegovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner vode pregovore s Rusijom, Ukrajinom i europskim partnerima. Detalji američkih prijedloga još nisu objavljeni, iako ruski dužnosnici govore o neimenovanim "konsenzusima" postignutima na summitu Putina i Trumpa u kolovozu na Aljasci.

Rusija, prema vlastitim procjenama, kontrolira Krim, većinu Donbasa te velike dijelove Zaporiške, Hersonske i drugih ukrajinskih regija. Vladimir Putin ponovio je da mirovni sporazum mora uključivati povlačenje Ukrajine iz tih područja i odustajanje od članstva u NATO-u.

Prema ruskom listu Komersant, u pregovorima se raspravlja i o mogućem zajedničkom rusko-američkom upravljanju nuklearnom elektranom Zaporižja, uključujući njezinu djelomičnu opskrbu Ukrajine, kao i interes SAD-a za projekte u njezinoj blizini.

