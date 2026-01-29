Obavijesti

Ukrajina u suradnji sa SpaceX-om: Žele zaustaviti ruske dronove u korištenju Starlinka

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Stringer/REUTERS (ILUSTRACIJA)

Kijev tvrdi da Rusija masovno koristi Starlink uređaje za upravljanje bespilotnim letjelicama koje napadaju ukrajinske ciljeve

Ukrajina surađuje s američkom satelitskom tvrtkom SpaceX kako bi riješila problem ruskih dronova koji koriste satelitski internetski sustav, rekao je u četvrtak ministar obrane Mihajlo Fedorov nakon nedavnih izvješća da su Starlink uređaji pronađeni na ruskim bespilotnim letjelicama dugog dometa u Ukrajini.

Izjava je uslijedila nakon što je savjetnik ministarstva obrane izrazio zabrinutost da Rusija koristi Starlinkove, koji su gotovo neosjetljivi na tradicionalno ometanje signala, za ručno upravljanje dronovima prema ukrajinskim ciljevima.

„Zahvalni smo predsjednici SpaceXa Gwynne Shotwell i osobno Elonu Musku na brzoj reakciji i početku rada na rješavanju situacije”, napisao je Fedorov u objavi na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Serhij Beskrestnov, nedavno imenovani Fedorovljev savjetnik, prethodnih je dana na društvenim mrežama objavio više fotografija ostataka ruskih dronova dugog dometa, uključujući Šehide, na kojima su bili pričvršćeni Starlink uređaji.

U četvrtak je Beskrestnov rekao da je bilo „stotine” slučajeva u kojima su ruski dronovi opremljeni Starlinkom napadali ukrajinske ciljeve.

Ukrajina koristi desetke tisuća Starlink uređaja za komunikaciju na bojištu i za upravljanje dronovima. Poželjni su zbog stabilne veze na bojištu i otpornosti na neprijateljsko ometanje signala.

SpaceX je uključio Starlink uslugu nad Ukrajinom 2022. nakon što je Kijev zatražio pomoć u prvim danima ruske invazije. U Rusiji ne pruža Starlink usluge.

