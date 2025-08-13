Putin je razgovarao s vođom Sjeverne Koreje Kim Jong Unom

Ruski predsjednik Vladimir Putin telefonski je razgovarao sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong Unom i obavijestio ga o planiranom sastanku koji će održati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na Aljasci ovog tjedna, priopćio je Kremlj u utorak. Sjevernokorejska državna novinska agencija KCNA je izvijestila o razgovoru dvojice čelnika, ne spominjući sastanak zakazan za petak između Putina i Trumpa.

Kim i Putin su razgovarali o razvoju odnosa zemalja u okviru sporazuma o strateškom partnerstvu potpisanog prošle godine, "koji potvrđuje njihovu volju za jačanjem suradnje u budućnosti", priopćila je KCNA.

Putin je izrazio zahvalnost za pomoć Sjeverne Koreje u "oslobađanju" Kurske regije u zapadnoj Rusiji u ratu protiv Ukrajine i "hrabrost, herojstvo i požrtvovni duh koji su pokazali vojnici Korejske narodne armije", navodi se.

Sjeverna Koreja poslala je više od 10.000 vojnika u Rusiju kao potporu njezinom ratu u Ukrajini i vjeruje se da planira još jedno raspoređivanje, prema procjeni južnokorejske obavještajne službe.