Bjelorusi su objavili raspoređivanje ruskog raketnog sustava Orešnik
Putin je razmjestio rakete bliže EU: Tenzije sve više rastu...
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u ponedjeljak američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da će Moskva revidirati svoju poziciju u mirovnim pregovorima nakon što je Rusija optužila Ukrajinu za navodni napad dronovima na jednu od rezidencija ruskog predsjednika, priopćio je Kremlj.
