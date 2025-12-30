Obavijesti

Putin je razmjestio rakete bliže EU: Tenzije sve više rastu...

Piše Emirat Asipi,
Bjelorusi su objavili raspoređivanje ruskog raketnog sustava Orešnik

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u ponedjeljak američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da će Moskva revidirati svoju poziciju u mirovnim pregovorima nakon što je Rusija optužila Ukrajinu za navodni napad dronovima na jednu od rezidencija ruskog predsjednika, priopćio je Kremlj.

Nakon južine novi ledeni val: Minusi će okovati zemlju, snijeg će padati danima u Zagrebu
Prvo nas čeka kratkotrajan, ali žestok udar zime s ledenom burom i temperaturama duboko ispod nule, a zatim slijedi nagli preokret uz južinu i zatopljenje
VIDEO Otac ubio autističnog sina pa sebe. Susjedi: 'Više se nije mogao nositi sa situacijom'
Policija je u utorak oko 8 sati dobila dojavu o pronalasku dva mrtva muškarca u kući u Sukošanu. Utvrdili su da se radi o ocu i sinu te su konstatirali smrt. Nama je grozno ovo čuti. Velika tragedija, kažu susjedi
VIDEO Eksplozija na igralištu zagrebačke škole: Pirotehniku zavezali za kanistar benzina
Vatrogasci JVP-a Zagreb su oko 22.56 sati zaprimili dojavu policije, ali i građana o požaru na igralištu Osnovne škole Julija Klovića

