Putin kod Modija: Nastavljamo isporučivati naftu Indiji

"Rusija pouzdano isporučuje naftu, plin, ugljen i sve ostalo što je potrebno za energetski razvoj Indije", rekao je Putin. "Spremni smo nastaviti neprekidne isporuke nafte brzorastućem indijskom gospodarstvu", poručio je ruski predsjednik, dok se indijski premijer Modi suočava s pritiskom Sjedinjenih Država da prestane kupovati ruske naftne derivate zbog rata u Ukrajini.

Dvojica čelnika nuklearno naoružanih nacija koje održavaju bliske ekonomske, diplomatske i vojne odnose još od hladnog rata, sastala su se u četvrtak navečer u indijskoj prijestolnici.

Modi je za svog gosta prostro crveni tepih, osobno ga pozdravivši u zračnoj luci New Delhi i priredivši privatnu večeru.

Pokretanje videa... 00:57 Nakon pet sati završio sastanak američke delegacije i Putina! 'Bilo je produktivno...' | Video: 24sata/Reuters

U petak je zahvalio prvoj osobi Kremlja na "nepokolebljivoj predanosti Indiji" i potvrdio da je "energetska sigurnost čvrst stup indijsko-ruskog partnerstva".

Iako jest spomenuo civilnu nuklearnu energiju, Modi dalje nije spominjao fosilna goriva.

„Dogovorili smo gospodarsku suradnju do 2030.“, rekao je indijski premijer nakon potpisivanja sporazuma u sektorima zdravstva, brodarstva i kemijske industrije.

Očekuje se suradnja i u drugim sektorima, posebno u naoružanju, budući da je New Delhi jedan od najvećih svjetskih kupaca oružja.

Rusija i Indija preoblikovat će i svoje obrambene veze kako bi se prilagodile nastojanjima New Delhija za samodostatnošću, priopćile su dvije zemlje u zajedničkoj izjavi u petak nakon samita čelnika.

„Kao odgovor na težnje Indije za samodostatnošću, partnerstvo se trenutačno preusmjerava prema zajedničkom istraživanju i razvoju, kao i proizvodnji naprednih obrambenih platformi“, navodi se u izjavi.

U četvrtak navečer Modi je opisao Putina kao „pravog prijatelja“ i izrazio optimizam u pogledu mirnog rješenja rusko-ukrajinskog sukoba izazvanog ruskom invazijom 24. veljače 2022.

„Svi moramo pronaći put natrag do mira“, izjavio je.

„Hvala vam na naporima da pronađete rješenje za ovu situaciju“, odgovorio mu je ruski predsjednik, pohvalivši i „povijesno duboke“ odnose i „vrlo visoku razinu povjerenja u vojnoj i tehničkoj suradnji“ između New Delhija i Moskve.