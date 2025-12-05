Obavijesti

OTVORENA DIPLOMACIJA

Putin se otvorio Indijcima, kaže da vjeruje Trumpu! 'Amerikanci me mole da se vrate u Rusiju...'

Piše Bogdan Blotnej,
Putin se otvorio Indijcima, kaže da vjeruje Trumpu! 'Amerikanci me mole da se vrate u Rusiju...'

Ruski predsjednik je u dvodnevnoj posjeti Indiji. Medijima je pričao detalje mirovnog plana o kojem pregovara s Amerikancima, ali i kako želi nastaviti graditi dobre odnose s Indijom

Bio je to vrlo produktivan razgovor, jer je ono što su naši američki kolege predstavili, na ovaj ili onaj način, bilo utemeljeno na našim prethodnim dogovorima postignutim prije mog sastanka s predsjednikom Trumpom na Aljasci. Upravo smo o tim pitanjima raspravljali, donekle, na sastanku u Anchorageu. Međutim, ono što su nam Amerikanci ovaj put donijeli bilo je zaista novo, nismo to prije vidjeli. Stoga smo morali proći kroz praktički svaku točku, zbog čega je trebalo toliko vremena. Dakle, bio je to smislen, vrlo specifičan i sadržajan razgovor.

Prvi put je tako ruski predsjednik Vladimir Putin javno komentirao američko-ruske pregovore o miru u Ukrajini. Za indijsku televiziju India Today rekao je i kako je bio sam s američkim izaslanicima Jaredom Kushnerom i Steveom Witkoffom te da ga je pet sati razgovora - umorilo.

Unatoč neslaganju o nekim pitanjima, kaže da vjeruje Trumpu.

- Da, takva su pitanja pokrenuta, raspravljali smo o njima. Ali to je složen zadatak i izazovna misija koju je predsjednik Trump preuzeo na sebe – s pravom, kažem bez ironije, jer postizanje konsenzusa među sukobljenim stranama nije lak zadatak. Ali predsjednik Trump, zaista, vjerujem, on iskreno pokušava to učiniti - rekao je Putin i pojasnio kako su prošlo kroz svaku točku. Američku diplomaciju, razgovore o miru sa svima, nazvao je 'shuttle diplomacijom'. Plan i dalje postoji.

- Oni raspravljaju o tome. Jednostavno su podijelili tih 28 točaka, zatim 27, u četiri paketa i predložili raspravu o tim četiri paketima. Ali u biti, to je i dalje samo istih starih 27 točaka - rekao je Putin i otkrio kako ga čelnici američkih tvrtki pismima mole da se čim prije vrate na rusko tržište.

- Imamo pisma američkih tvrtki – pisma koja su nam poslali, u kojima nas pozivaju da ne zaboravimo na njihovo postojanje. To su naši bivši partneri koji nisu otišli svojom voljom. Izražavaju jasnu želju za nastavkom suradnje i čekaju, između ostalog, odgovarajući politički signal - rekao je Putin koji se nalazi u dvodnevnom posjetu Indiji.

Iako će tema rata vjerojatno biti kao jedna od tema s indijskim premijerom Narendrom Modijem, do sad su u njihovim medijima izlazile samo one o industrijskoj suradnji.

Modi je tako u četvrtak u zračnoj luci prekršio protokol kako bi se osobno sastao s ruskim vođom, kojeg naziva svojim prijateljem, prilikom njegovog iskrcavanja. Zajedno su se vozili u limuzini i bili na privatnoj večeri. U petak im slijede novi razgovori o suradnji u obrambenom i svemirskom sektoru, kao i oni o zajedničkoj proizvodnji borbenih zrakoplova Suhoj Su-57. 

