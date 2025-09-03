Putin: Kraj rata kroz pregovore ako prevlada zdrav razum, ali spremni smo sve završiti silom

Ruski predsjednik Vladimir Putin u srijedu je poručio Kijevu da postoji mogućnost dovršetka rata u Ukrajini putem pregovora ako „prevlada zdrav razum”, što je opcija koju on preferira, no da je Moskva spremna završiti taj sukob i silom.

Pokretanje videa... 01:28 Putin kaže kako je razgovarao o dugoviječnosti | Video: 24sata/Reuters

Govoreći u Pekingu na kraju posjeta koji je rezultirao dogovorom o novom plinovodu između dvije države, Putin je rekao da vidi „svjetlo na kraju tunela”, uzimajući u obzir ono što je nazvao iskrenim naporima SAD-a da pronađe rješenje za kraj rata u Ukrajini.

„Meni se čini da će, ako prevlada zdrav razum, biti moguće dogovoriti se o prihvatljivom rješenju za kraj ovog rata. To je moja pretpostavka”, rekao je novinarima.

„Posebno kad vidimo raspoloženje aktualne američke vlade pod predsjednikom Donaldom Trumpom, a ne vidimo samo njihove izjave, nego i iskrenu želju da se pronađe takvo rješenje. Mislim da se vidi nekakvo svjetlo na kraju tunela. Vidjet ćemo kako će se situacija razvijati”, nastavio je Putin.

„Ako ne, morat ćemo riješiti sve zadatke pred nama oružanom silom”, zaključio je.

Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Putin nije pokazao volju ublažiti svoje dugoročne zahtjeve, uključujući da Kijev odustane od pridruživanja NATO-u i zaustavi ono što Moskva smatra diskriminacijom govornika ruskog jezika.

Ruski predsjednik izrazio je spremnost na razgovore s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, no samo ako on dođe u Moskvu. Ponovio je da bi takav susret trebao biti dobro pripremljen te voditi do opipljivih rezultata.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova ubrzo je odbacio kao „neprihvatljivu” ideju da Zelenskij putuje u Moskvu.