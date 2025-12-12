Obavijesti

News

Komentari 0
'ZAŠTITI ĆEMO SE'

Ruska središnja banka: Prijedlozi EU-a za korištenje ruske imovine su nezakoniti

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ruska središnja banka: Prijedlozi EU-a za korištenje ruske imovine su nezakoniti
3
Foto: Gavriil Grigorov/REUTERS

Ruska središnja banka u petak je izjavila da su objavljeni prijedlozi Europske unije za korištenje njezine imovine nezakoniti te da zadržava pravo upotrijebiti sva dostupna sredstva za zaštitu svojih interesa

"Mehanizmi izravnog ili neizravnog korištenja imovine Banke Rusije, kao i svi drugi oblici neovlaštenog korištenja imovine Banke Rusije, nezakoniti su i suprotni međunarodnom pravu, uključujući kršenje načela suverenog imuniteta imovine", priopćila je banka.

Banka se pozvala na priopćenje za javnost Europske komisije, objavljeno 3. prosinca, u kojem su navedena dva rješenja za podršku financijskim potrebama Ukrajine u 2026. i 2027. godini.

Prema jednom od tih rješenja, Europska komisija mogla bi posuditi gotovinska sredstva od financijskih institucija EU-a koje drže zamrznutu imovinu ruske središnje banke kako bi Ukrajini izdala zajam za reparacije.

SUKOB INFORMACIJAMA VIDEO Putin se hvali da su zauzeli Siversk, Kijev reagirao: 'Uništavamo ih čim se približe!'
VIDEO Putin se hvali da su zauzeli Siversk, Kijev reagirao: 'Uništavamo ih čim se približe!'

Ruski dužnosnici više puta su rekli da bi takva akcija naišla na "najoštriju reakciju".

Središnja banka je izjavila da će provedba takvih planova biti osporavana pred "nacionalnim sudovima, pravosudnim tijelima stranih država i međunarodnih organizacija, arbitražnim sudovima i drugim međunarodnim sudskim instancama, a nakon toga slijedi provedba sudskih odluka na teritorijima država članica UN-a".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Rusi dronovima napali Odesu i Pavlohrad, jedan čovjek mrtav
NOVI NAPADI

Rusi dronovima napali Odesu i Pavlohrad, jedan čovjek mrtav

Odesa je pretrpjela još jedan neprijateljski napad. Infrastruktura je oštećena. Opskrba strujom i vodom prekinuta je u dijelu grada, rekle su lokalne vlasti
VIDEO Putin se hvali da su zauzeli Siversk, Kijev reagirao: 'Uništavamo ih čim se približe!'
SUKOB INFORMACIJAMA

VIDEO Putin se hvali da su zauzeli Siversk, Kijev reagirao: 'Uništavamo ih čim se približe!'

U smjeru Slovjanska, grad Siversk i dalje je pod kontrolom Oružanih snaga Ukrajine, objavila je u četvrtak na Facebooku Operativna taktička grupa "Istok" ukrajinske vojske
Volodimir Zelenski: 'Bilo kakav kompromis s Rusijom mora se potvrditi na biralištima'
O PREGOVOVRIMA

Volodimir Zelenski: 'Bilo kakav kompromis s Rusijom mora se potvrditi na biralištima'

Zelenski traži pravedan kompromis s Rusijom, uz referendum! SAD predlaže demilitarizirane zone, ali tko će vladati njima?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025