Ruska središnja banka: Prijedlozi EU-a za korištenje ruske imovine su nezakoniti

"Mehanizmi izravnog ili neizravnog korištenja imovine Banke Rusije, kao i svi drugi oblici neovlaštenog korištenja imovine Banke Rusije, nezakoniti su i suprotni međunarodnom pravu, uključujući kršenje načela suverenog imuniteta imovine", priopćila je banka.

Banka se pozvala na priopćenje za javnost Europske komisije, objavljeno 3. prosinca, u kojem su navedena dva rješenja za podršku financijskim potrebama Ukrajine u 2026. i 2027. godini.

Prema jednom od tih rješenja, Europska komisija mogla bi posuditi gotovinska sredstva od financijskih institucija EU-a koje drže zamrznutu imovinu ruske središnje banke kako bi Ukrajini izdala zajam za reparacije.

Ruski dužnosnici više puta su rekli da bi takva akcija naišla na "najoštriju reakciju".

Središnja banka je izjavila da će provedba takvih planova biti osporavana pred "nacionalnim sudovima, pravosudnim tijelima stranih država i međunarodnih organizacija, arbitražnim sudovima i drugim međunarodnim sudskim instancama, a nakon toga slijedi provedba sudskih odluka na teritorijima država članica UN-a".