Obavijesti

News

Komentari 1
NOVI NAPADI

Rusi dronovima napali Odesu i Pavlohrad, jedan čovjek mrtav

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Rusi dronovima napali Odesu i Pavlohrad, jedan čovjek mrtav
3
Foto: State Emergency Service of Ukrai

Odesa je pretrpjela još jedan neprijateljski napad. Infrastruktura je oštećena. Opskrba strujom i vodom prekinuta je u dijelu grada, rekle su lokalne vlasti

Rusi su tijekom noći izveli napade na Odesu i Pavlohrad. U Odesi su zabilježeni prekidi u opskrbi strujom i vodom nakon što je oštećena ključna infrastruktura, dok je u napadu na Pavlohrad jedna osoba poginula, a više ih je ozlijeđeno, piše Kyiv Post. Lokalni mediji su izvijestili o velikim požarima koji su izbili nakon udara. Načelnik gradske vojne uprave, Serhij Lisak, potvrdio je da je u napadu oštećena infrastruktura, što je dovelo do djelomičnih prekida u opskrbi strujom i vodom zbog oštećenja vodovodnih cijevi.

- Odesa je pretrpjela još jedan neprijateljski napad. Infrastruktura je oštećena. Opskrba strujom i vodom prekinuta je u dijelu grada. Trenutno nema informacija o žrtvama, i to je najvažnije. Sve nadležne službe rade na terenu kako bi otklonile posljedice - rekao je načelnik.

Pokretanje videa...

Ukrajinski BMP M-80A 00:48
Ukrajinski BMP M-80A | Video: Telegram

Ruske snage tijekom noći napale su i Pavlohrad u Dnjepropetrovskoj regiji, gdje je napad dronom imao smrtonosne posljedice.

Poginuo je 71-godišnji muškarac, a još četvero ljudi je ozlijeđeno. U napadu je zapaljeno pet kuća, od kojih je jedna potpuno uništena. Spasilačke ekipe ugasile su sve požare.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ruska središnja banka: Prijedlozi EU-a za korištenje ruske imovine su nezakoniti
'ZAŠTITI ĆEMO SE'

Ruska središnja banka: Prijedlozi EU-a za korištenje ruske imovine su nezakoniti

Ruska središnja banka u petak je izjavila da su objavljeni prijedlozi Europske unije za korištenje njezine imovine nezakoniti te da zadržava pravo upotrijebiti sva dostupna sredstva za zaštitu svojih interesa
VIDEO Putin se hvali da su zauzeli Siversk, Kijev reagirao: 'Uništavamo ih čim se približe!'
SUKOB INFORMACIJAMA

VIDEO Putin se hvali da su zauzeli Siversk, Kijev reagirao: 'Uništavamo ih čim se približe!'

U smjeru Slovjanska, grad Siversk i dalje je pod kontrolom Oružanih snaga Ukrajine, objavila je u četvrtak na Facebooku Operativna taktička grupa "Istok" ukrajinske vojske
Volodimir Zelenski: 'Bilo kakav kompromis s Rusijom mora se potvrditi na biralištima'
O PREGOVOVRIMA

Volodimir Zelenski: 'Bilo kakav kompromis s Rusijom mora se potvrditi na biralištima'

Zelenski traži pravedan kompromis s Rusijom, uz referendum! SAD predlaže demilitarizirane zone, ali tko će vladati njima?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025