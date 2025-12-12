Rusi dronovima napali Odesu i Pavlohrad, jedan čovjek mrtav

Rusi su tijekom noći izveli napade na Odesu i Pavlohrad. U Odesi su zabilježeni prekidi u opskrbi strujom i vodom nakon što je oštećena ključna infrastruktura, dok je u napadu na Pavlohrad jedna osoba poginula, a više ih je ozlijeđeno, piše Kyiv Post. Lokalni mediji su izvijestili o velikim požarima koji su izbili nakon udara. Načelnik gradske vojne uprave, Serhij Lisak, potvrdio je da je u napadu oštećena infrastruktura, što je dovelo do djelomičnih prekida u opskrbi strujom i vodom zbog oštećenja vodovodnih cijevi.

- Odesa je pretrpjela još jedan neprijateljski napad. Infrastruktura je oštećena. Opskrba strujom i vodom prekinuta je u dijelu grada. Trenutno nema informacija o žrtvama, i to je najvažnije. Sve nadležne službe rade na terenu kako bi otklonile posljedice - rekao je načelnik.

Pokretanje videa... 00:48 Ukrajinski BMP M-80A | Video: Telegram

Ruske snage tijekom noći napale su i Pavlohrad u Dnjepropetrovskoj regiji, gdje je napad dronom imao smrtonosne posljedice.

Poginuo je 71-godišnji muškarac, a još četvero ljudi je ozlijeđeno. U napadu je zapaljeno pet kuća, od kojih je jedna potpuno uništena. Spasilačke ekipe ugasile su sve požare.