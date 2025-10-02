Putin: 'Mi smo tigar od papira? Ako se netko želi nadmetati s nama, neka slobodno proba'

Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je večeras gotovo tri sata dug govor na forumu Valdai u Sočiju, gdje je pred publikom domaćih i stranih analitičara iznio svoje viđenje rata u Ukrajini, odnosa sa Zapadom i budućnosti međunarodnog poretka.

Putin je tonom koji se mijenjao od smirene analize do otvorenih prijetnji poslao nekoliko ključnih poruka. Naglasio je kako Europa “snosi značajan dio odgovornosti” za nastavak sukoba u Ukrajini, optužujući “manjinu država” da guraju kontinent u daljnju militarizaciju i sukob s Moskvom.

- Europa sama sebe uvodi u opasnu spiralu. Ako misle da će Rusija to ignorirati, varaju se - rekao je Putin, upozorivši da će Moskva odgovoriti na svako ozbiljno ugrožavanje sigurnosti.

Posebno se osvrnuo na Ukrajinu, prozvao ju je zbog napada u blizini nuklearnih objekata. Istaknuo je da je riječ o “opasnoj igri” i da bi Rusija, ako se takvi napadi nastave, mogla uzvratiti na energetske i infrastrukturne ciljeve pod kontrolom Kijeva.

Foto: Mikhail Metzel

U govoru je također pokušao odbaciti imidž autokrate.

- Nisam car, već predsjednik kojeg je narod izabrao na određeno vrijeme - kazao je, odgovarajući na optužbe da u Rusiji vlada poput monarha.

Na temu odnosa s NATO-om i SAD-om Putin je bio oštar, ali i oprezno otvoren za dijalog. Kritizirao je “histeriju o ruskoj prijetnji” koju, kako kaže, šire zapadne elite, no istodobno je naglasio da je Moskva spremna na razgovore s Washingtonom i cijenila je “direktan ton” trenutne američke administracije.

Putin je kritizirao američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je rekao da je Rusija "tigar od papira" i poručio da će Moskva brzo odgovoriti bude li mislila da je Europa provocira.

Trump, koji je prije govorio da bi se Kijev trebao odreći teritorija kako bi okončao rat, prošli je tjedan promijenio retoriku, rekavši da bi Ukrajina mogla vratiti sav teritorij koji je zauzela Rusija te ocijenivši da je Rusija "tigar od papira". To je ponovio i ovaj tjedan.

'Tigar od papira'

Putin je, govoreći na sastanku Valdajskog kluba u Sočiju na Crnom moru, rekao da ruske snage napreduju duž cijele bojišnice u Ukrajini i da se gotovo cijeli NATO predvođen SAD-om sada bori protiv Rusije.

- Tigar od papira. Što slijedi zatim? Hajde pozabavite se tim tigrom od papira - rekao je Putin. "Pa ako se borimo s cijelim NATO-om, krećemo se, napredujemo i samouvjereni smo, a "tigar od papira" smo, onda što je NATO?".

- Ako se netko ipak želi s nama nadmetati u vojnoj sferi, kako kažemo, slobodno, neka probaju - rekao je. "Ruske protumjere neće dugo čekati."

Foto: Mikhail Metzel

Putin je rekao da ukrajinskoj vojsci jako manjkaju ljudi i da ima problema s dezertiranjima, a Rusija ima dovoljno vojnika. Sugerirao je da bi Kijev trebao pregovarati o okončanju rata.

Rusija, rekao je, kontrolira gotovo svu Luhansku oblast, oko 81 posto Donjecke oblasti i oko 75 posto Zaporiške i Hersonske oblasti. Moskva je 2022. anektirala te četiri regije i ne želi prekinuti rat dok se Ukrajina posve iz njih ne povuče.