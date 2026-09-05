Ukrajinskim vojnicima stigla zapovijed o prekidu borbi. Rusi prekršili primirje u prvoj minuti

Ukrajinskim obrambenim snagama naređeno je da poštuju četverodnevni prekid vatre duž cijele linije bojišnice, počevši od ponoći 5. rujna, izvijestio je utjecajni portal Ukrainska Pravda, pozivajući se na izvore u nekoliko vojnih brigada i na visokog sigurnosnog dužnosnika. Takozvani "režim tišine" trebao je trajati do 23:59 sati 8. rujna i predstavljao je jednostrani potez Kijeva s ciljem stvaranja sigurnih uvjeta za posjet američkih izaslanika koji donose novi prijedlog za okončanje rata. Međutim, nada u kratkotrajni mir rasplinula se gotovo odmah. Samo nekoliko sekundi nakon što je primirje trebalo stupiti na snagu, diljem Ukrajine oglasile su se sirene za zračnu opasnost, a ruske snage izvele su niz raketnih i bespilotnih napada, jasno dajući do znanja da ne namjeravaju poštovati ukrajinsku inicijativu.

Ovaj dramatičan, iako neuspješan, pokušaj zaustavljanja borbi izravno je povezan s novom diplomatskom inicijativom Washingtona. Posebni izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, započeli su svoju misiju s ciljem posredovanja u pregovorima između Moskve i Kijeva. Njihov plan putovanja predviđa sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi 5. rujna, nakon čega bi dan kasnije, 6. rujna, trebali stići u Kijev na razgovore s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Sam Trump potvrdio je da njegovi izaslanici nose konkretan prijedlog za završetak rata koji traje već godinama.

​- To se mora riješiti. Zato sam poslao Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera. Poslali smo ih da vidimo možemo li nešto postići. Postoji dobra šansa da ćemo uspjeti - izjavio je Trump.

Uoči njihova dolaska, predsjednik Zelenski potvrdio je da će Ukrajina osigurati sve uvjete za sigurno putovanje američkih diplomata te se obvezao da će se ukrajinske snage suzdržati od zračnih napada tijekom njihova boravka. Ujedno je pozvao i Moskvu da učini isto.

​- S naše strane neće biti zračnih napada, a Rusija mora zauzvrat osigurati prekid vatre - poručio je Zelenski u izjavi.

Unatoč apelu ukrajinskog predsjednika i jednostrano proglašenom prekidu vatre, ruska strana nije pokazala nikakav interes za smirivanjem napetosti. Točno u ponoć, u trenutku kada je zapovijed o prekidu vatre stupila na snagu, u Kijevu su se oglasile sirene za zračnu opasnost. Ubrzo su stigli izvještaji o ruskim dronovima iznad Kijevske i Harkivske oblasti. Nedugo zatim, Rusija je izvela napad balističkim projektilima na grad Dnipro. Tijekom noći i ranog jutra napadi su se nastavili. Snažne eksplozije odjeknule su u Odesi na jugozapadu zemlje te u Zaporiškoj oblasti. Najteže posljedice zabilježene su u gradu Kamjanskom, gdje su u ruskom napadu ubijene četiri osobe, a još pet ih je ranjeno. U napadu na Borispilj u Kijevskoj oblasti ozlijeđene su dvije osobe. Moskva se nije službeno očitovala o ukrajinskoj odluci o prekidu vatre, ali su njezini potezi na terenu bili i više nego jasan odgovor. Inicijativa za primirje, koja je potekla s ukrajinske strane, tako je propala i prije nego što je imala priliku zaživjeti, bacivši tamnu sjenu na nadolazeće diplomatske razgovore.

Iako američka diplomatska misija budi određenu dozu nade, u Kijevu prevladava oprez i umjereni optimizam. Činjenica da je prekid vatre bio jednostran, bez ikakvog prethodnog dogovora s Rusijom, pokazuje duboko nepovjerenje između dviju strana. Analitičari ističu da je ukrajinski potez prvenstveno bio gesta dobre volje prema američkim partnerima, ali bez realnih očekivanja da će ga se Rusija pridržavati.

O dugotrajnosti i složenosti procesa postizanja mira svjedoči i procjena visokih ukrajinskih dužnosnika. Šef predsjednikova ureda, Kirilo Budanov, izjavio je kako vjeruje da bi mirovni pregovori uz posredovanje SAD-a mogli biti obnovljeni do kraja rujna. Ipak, upozorio je da se stvarni uvjeti za trajniji i održiviji prekid vatre vjerojatno neće steći prije proljeća 2027. godine. Ta izjava sugerira da je Kijev svjestan kako je pred njima još dug i naporan put ispunjen vojnim i diplomatskim izazovima prije nego što oružje konačno utihne.

