Obavijesti

News

Komentari 1
PODRŽAVAJU NAPORE

Putin: Nadam se da će Trumpov plan za Gazu biti proveden!

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Putin: Nadam se da će Trumpov plan za Gazu biti proveden!
Foto: Ramil Sitdikov

Dogovoren je prekid vatre i oslobađanje talaca u okviru prve faze plana predsjednika SAD-a Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi

Rusija se nada da će plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi biti uspješno proveden, i spremna je podržati napore za okončanje krvoprolića, izjavio je u četvrtak predsjednik Vladimir Putin.

"Iskreno se nadamo da će se ove inicijative američkog predsjednika zaista ostvariti u praksi", rekao je Putin na samitu u Tadžikistanu.

Dogovoren je prekid vatre i oslobađanje talaca u okviru prve faze plana predsjednika SAD-a Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi.

REZ OD 25 POSTO Trump značajno smanjuje doprinos: UN prisiljen na velike rezove u mirovnim operacijama
Trump značajno smanjuje doprinos: UN prisiljen na velike rezove u mirovnim operacijama

Egipatska državna televizija Kahera izvijestila je da je primirje službeno stupilo na snagu oko podneva po lokalnom vremenu u toj regiji, nakon što su ga neprijateljske strane potpisale u egipatskom ljetovalištu Šarm el-Šeiku. 

Prema prvoj fazi sporazuma prestat će borbe, Izrael će se djelomično povući iz Gaze, a Hamas će osloboditi taoce koje je zarobio u napadu koji je izazvao rat, u zamjenu za zatvorenike koje drži Izrael.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Bračni par iz Zagorja ubio je tihi ubojica: 'Radili su na placu i bili su dobri. Svi smo šokirani...'
TUGA U ZAGREBU

Bračni par iz Zagorja ubio je tihi ubojica: 'Radili su na placu i bili su dobri. Svi smo šokirani...'

Bračni par u Prečkom otrovao se ugljičnim monoksidom. Pronašao ih je član obitelji: 'Tamo su živjeli zbog posla na tržnici'
Strašni detalji o dječaku koji se ugušio pizzom u Centru: Bio je sam u sobi bez struje i kreveta
STRAHOTA U RIJECI

Strašni detalji o dječaku koji se ugušio pizzom u Centru: Bio je sam u sobi bez struje i kreveta

U sobi nije bilo struje pa je bio polumrak, iako dječak nije volio mrak. Bio je zaključan većinu vremena. Spavao je na podu. Odgajatelji su ga nazivali napornim i zahtjevnim. Otišli su ranije s posla bez opravdanja
Ovako 'deru' umirovljenike u domovima za starije: Evo koliko plaćaju klimu, hladnjak, usluge
CJENIK TROŠKOVA U DOMOVIMA

Ovako 'deru' umirovljenike u domovima za starije: Evo koliko plaćaju klimu, hladnjak, usluge

Trošak stanovanja u domu ne uključuje popratne usluge. Dodatno se naplaćuje struja za hladnjak, klimu, ventilator, podjela lijekova... Umirovljenicima se struja za klimu naplaćuje i pet puta više nego "vani"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025