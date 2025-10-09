Obavijesti

REZ OD 25 POSTO

Trump značajno smanjuje doprinos: UN prisiljen na velike rezove u mirovnim operacijama

"Morat ćemo povući, smanjiti za oko 25 posto broj naših vojnih i policijskih mirovnjaka, kao i njihovu opremu, a bit će pogođen i značajan broj civilnih zaposlenika misija“, rekao je dužnosnik pod uvjetom anonimnosti...

Ujedinjeni narodi će za četvrtinu smanjiti broj pripadnika mirovnih snaga u 11 operacija širom svijeta u nadolazećim mjesecima zbog nedostatka novca, rekao je visoki dužnosnik UN-a u srijedu. Smanjenje za četvrtinu znači da će broj 'plavih kaciga' pasti za 13.000 do 14.000 vojnika i policajaca.

"Morat ćemo povući, smanjiti za oko 25 posto broj naših vojnih i policijskih mirovnjaka, kao i njihovu opremu, a bit će pogođen i značajan broj civilnih zaposlenika misija“, rekao je dužnosnik koji je govorio pod uvjetom anonimnosti.

Proračun za mirovne operacije za razdoblje 2025.-2026. (od srpnja 2025. do lipnja 2026.) iznosi približno 5,4 milijarde dolara, od čega je 1,3 milijarde dolara trebalo doći iz Sjedinjenih Država, a 1,2 milijarde dolara iz Kine.

No, od povratka Donalda Trumpa u Bijelu kuću, Washington je najavio masovno smanjenje svoje inozemne pomoći, a UN čeka odluke u vezi s mirovnim operacijama.

Amerikanci su sada obavijestili UN da će u proračun za 2025.-2026. uložiti 682 milijuna dolara.

UN stoga očekuje manjak od 16 do 17 posto trenutnog proračuna za mirovne operacije.

UN ima među ostalim mirovne snage raspoređene u istočnoj Demokratskoj Republici Kongo, južnom Libanonu, Srednjoafričkoj Republici, Južnom Sudanu i Zapadnoj Sahari.  

