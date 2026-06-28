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Putin nakon ukrajinskih napada reagirao: 'Hitno moramo ojačati našu protuzračnu obranu'

Piše HINA,
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Putin nakon ukrajinskih napada reagirao: 'Hitno moramo ojačati našu protuzračnu obranu'
Foto: reuters/canva

Rekao je da Rusija neće dopustiti da ukrajinski napadi umanje planove Moskve za napredovanje na prvim crtama sukoba koji traje više od četiri godine

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u nedjelju da Rusiji trebaju veći protuzračni kapaciteti kako bi se suprotstavila ukrajinskim napadima dronovima na naftnu infrastrukturu, ali je dodao da se zemlja dobro nosi s problemima koje su napadi uzrokovali.

"Prvi zadatak je brzo i značajno povećati proizvodnju onih sustava protuzračne obrane koji su najpotrebniji", rekao je Putin u intervjuu za rusku televiziju.

Rekao je da Rusija neće dopustiti da ukrajinski napadi umanje planove Moskve za napredovanje na prvim crtama sukoba koji traje više od četiri godine.

"Svi napadi, gdje god pogodili našu infrastrukturu, apsolutno ne utječu na situaciju na frontu, na liniji borbenog kontakta", rekao je.

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