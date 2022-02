Ruski predsjednik Vladimir Putin u utorak je ponovio da Rusija ne želi rat u Europi, a situaciju u istočnim separatističkim pokrajinama u Ukrajini nazvao je "genocidom“ te pozvao na poštivanje sporazuma iz Minska.

Na zajedničkoj konferenciji za medije s njemačkim kancelarom Olafom Scholzom u Moskvi, Putin je rekao da je Rusija odlučila djelomično povući vojsku s ukrajinske granice i da vidi dodatni prostor za nastavak pregovora sa Zapadom o sigurnosnim zahtjevima Moskve.

Ipak, upozorio je da zasad nije bilo konstruktivnog odgovora na te zahtjeve. Moskva traži pravna jamstva da se NATO više neće širiti na istok i da u blizini Rusije neće postavljati raketne sustave.

Putin je kazao kako mu je rečeno da se Ukrajina neće u blikoj budućnosti pridružiti NATO-u, no da Kremlj to ne smatra dovoljnom garancijom te da to pitanje želi potpuno i odmah.