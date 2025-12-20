Obavijesti

'Putin ne zna kako izaći iz ovog rata, no teško da ga može dobiti. Trump će se povući'

SAD nema interesa za ozbiljne pregovore, a EU može dalje financirati Ukrajinu, kaže geopolitički stručnjak Tonči Tadić. Pitanje je koliko će rusko gospodarstvo izdržati pritisaka, no Putin nastavlja sa svojom retorikom

Je li mir u Ukrajini na vidiku? I pod kojim uvjetima? Na koliko će Zelenski morati pristati kompromisa, koliko će se teritorija morati odreći Ukrajina? Tko će igrati veću ulogu u završetku ratnog sukoba na teritoriju Europe koji se razvukao na već gotovo četiri krvave godine, EU ili Trumpov SAD?

Rusija napala luke i most u eskalirajućim napadima na ukrajinsku regiju Odesu
Rusija je pokrenula gotovo neprekidnu kampanju dronovima i raketama na regiju u kojoj se nalaze vitalno važne luke za ukrajinsku vanjsku trgovinu i opskrbu gorivom
Orban opet briljira: Nije uopće jasno tko je koga napao u Ukrajini
Orbán smatra da lideri EU-a svoju potporu opravdavaju prikazujući Ukrajinu kao malu, napadnutu zemlju, što prema njegovim riječima nije u potpunosti točno
Rusko gospodarstvo posrće, ali može izdržati rat još godinama
Nadolazeća ekonomska oluja vjerojatno neće uskoro dovesti predsjednika Vladimira Putina za pregovarački stol kako bi okončao rat u Ukrajini

