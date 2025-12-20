SAD nema interesa za ozbiljne pregovore, a EU može dalje financirati Ukrajinu, kaže geopolitički stručnjak Tonči Tadić. Pitanje je koliko će rusko gospodarstvo izdržati pritisaka, no Putin nastavlja sa svojom retorikom
'Putin ne zna kako izaći iz ovog rata, no teško da ga može dobiti. Trump će se povući'
Je li mir u Ukrajini na vidiku? I pod kojim uvjetima? Na koliko će Zelenski morati pristati kompromisa, koliko će se teritorija morati odreći Ukrajina? Tko će igrati veću ulogu u završetku ratnog sukoba na teritoriju Europe koji se razvukao na već gotovo četiri krvave godine, EU ili Trumpov SAD?
