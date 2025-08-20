'Putin neće pristati na sastanak sa Zelenskim. To mu je poraz...'

Napetosti između Moskve i Kijeva dosežu vrhunac, dok Donald Trump ponovo zahtijeva izravne pregovore između Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog. Američki predsjednik inzistira da dvojica čelnika sjednu za stol i razgovaraju o kraju rata u Ukrajini, no Kremlj hladno umanjuje očekivanja.

Trump je priznao da je sukob "iznimno težak" i da Putin možda uopće ne želi prekid neprijateljstava.

- Vidjet ćemo kakav je Putin u sljedećim tjednima. Moguće je da neće postići dogovor - rekao je američki predsjednik.

Iako je prvotno zagovarao trostrani summit, sad smatra da bi Putin i Zelenski trebali prvo razgovarati bez njega, dok bi se on eventualno priključio, i to ako bude nužno. Putin je pokazao otvorenost, ali njegov ministar vanjskih poslova Lavrov odmah je ublažio te izjave naglašavajući da "svaki sastanak na najvišoj razini zahtijeva najveću pažnju". Iz svega je jasno da Rusija još nije spremna na kompromis, dok Trump pokušava shvatiti razmjere složenog sukoba te razliku između ruskih zahtjeva i ukrajinskog stava.

Ruski prijedlog da Zelenski otputuje u Moskvu ocijenjen je gotovo nemogućim, dok Trump vjeruje da bilateralni razgovori mogu približiti trajni mirovni sporazum, uz sigurnosna jamstva za Ukrajinu, što Kijev i europski lideri smatraju ključnim. Trump je najavio i moguću zračnu podršku SAD-a u slučaju primirja, ali odbio je kopnene trupe, dok koalicija predvođena Francuskom i Ujedinjenim Kraljevstvom nastavlja pripreme za snage osiguranja.

S druge strane, Putin ne popušta. Rat koji je započeo priznanjem dijela ukrajinskog teritorija temelji na njegovoj tvrdnji da je Ukrajina "neodvojivi dio ruske povijesti i kulture". Sastanak sa Zelenskim za Putina predstavlja politički izazov jer bi značio priznanje legitimnosti čelnika kojega ruski mediji ismijavaju. Kremlj zahtijeva održavanje izbora u Ukrajini prije bilo kakvog mirovnog dogovora, a Zelenskog gotovo nikad ne spominju po imenu, već ga nazivaju "kijevskim režimom".

Prema pisanju svjetskih medija, Putin može pristati na razgovor samo ako su ključni zahtjevi na stolu i ako vjeruje u uspjeh. Za sada Zelenski odbija teritorijalne ustupke, dok Rusija pokazuje vojnu moć pojačanim napadima dronovima. Ako pregovori ne uspiju, Moskva ima i dalje vojnu opciju.

Europski partneri i Zelenski pak vrše pritisak na Trumpa da zauzme čvršći stav. Novi sastanci se planiraju, no pitanje je hoće li povijesni susret uopće biti uskoro. Prema svemu, do tog susreta najvjerojatnije brzo neće doći, a time ni do mira.