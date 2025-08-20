Vlatko Cvrtila: Zelenski ne može pristati na Putinove zahtjeve, to bi bila kapitulacija!

Sveučilišni profesor, stručnjak za geostrategiju i sigurnost Vlatko Cvrtila za N1 je govorio o pregovorima Ukrajine i Rusije. Nakon sastanka u Washingtonu postoji mogućnost bilateralnog pa i trilateralnog sastanka, na kojem bi uživo sudjelovali ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i ruski predsjednik Vladimir Putin. Pitanje je li čelnik Rusije uistinu spreman na to.

- Trenutno to jest veliko pitanje, ali je i jedna točka koju je Trump poduzeo. Čini se da drži tu dinamiku napora jer je nakon Aljaske pozvao Zelenskog, s kojim su došli jaki europski partneri, kao osiguranje. Američka administracija očekuje da Ukrajina i Zelenski popuste, a i iz Rusije ne postoje znakovi popuštanja, u kojoj Zelenskog ne gledaju kao legitimnog predsjednika. Čak se u jednom trenutku to uspjelo kao narativ prenijeti Bijeloj kući. To je dosta bitno pitanje i ključna točka - kazao je Cvrtila.

- Dakle, Putin može pristati na sastanak kako bi zadržao Trumpovu dinamiku i generirao narativ koji je uspio prodati SAD-u, da je Zelenski ključ mira, a ne agresor, odnosno, Rusija. Ne postoje jamstva da će se to dogoditi u sljedeća dva tjedna. Ako se i dogodi, nije to znak za optimizam jer Rusija neće odustati od zahtjeva, koji su na visokoj razini. Ključ rješenja je SAD, ali ne u smislu pristupa Ukrajini nego Rusiji - dodao je.

Što bi za Putina u ovom trenutku bio razlog pristanka na sporazum i mir?

- Cijeli Donbas, Zaporožje i Herson. One su već uključene u Ustav Rusije i ona zahtjeva da te pokrajine, bez obzira što ih vojno nisu osvojili, pripadnu njima. Bila bi to kapitulacija Ukrajine i ona na to ne može pristati - govori Cvrtila.

- Stanje na terenu je takvo da Rusija kontrolira većinu tih regija i traži da se ukrajinske snage povuku. Ako gledamo što se gleda na vojnom planu, Rusija jako sporo napreduje. U dugačkom razdoblju osvajaju jako malo teritorija. Kad bi nastavili ovim tempom, trebalo bi im pet godina osvojiti Donbas. Dakle, Rusija ne može u vojnom smislu ostvariti ciljeve pa Ukrajine nikako ne može pristati na ruske zahtjeve - navodi analitičar.

Naglasio je da bi prepuštanjem teritorija Ukrajina zapravo omogućila Rusiji buduće brže vojno napredovanje.

- Zelenski na to ne može pristati ni da želi jer mu Ustav to ne dopušta. Također, time bi nagradio agresora i to se ne može dopustiti. Jasno je da Rusija neće napustiti osvojeni teritorij, a Ukrajina nema mogućnost vojno poraziti Rusiju. Trump je to shvatio i zato treba tražiti prihvatljivi model za mir - govori.

Objasnio je Cvrtila da se u svrhu mira kroz povijest znalo doći do presedana kojim bi bile nezadovoljne sve strane.

-Za Ukrajinu bi bilo idealno izbaciti agresora sa svojih teritorija, ali to je nemoguće. Ruska strategija je da dovede postojeće civilno stanovništvo okupiranih područja do stanja u kojem će pristati na sve kako bi napokon došlo do mira. Upravo zato Putin inzistira na mirovnom rješenju, ne i na prekidu vatre. Tako može nastaviti stvarati pritisak na ukrajinsku stranu - navodi.

Sigurnosna jamstva su nešto na što Zelenski i Ukrajina računaju. Trump se uporno udaljavao od takve ideje, ali promijenio je mišljenje. Putin je također žestoko bio protiv toga, no nakon Aljaske se ostavio dojam popuštanja.

- Moskva to nikad nije potvrdila baš doslovno. Prema interpretaciji američke strane, Putin je na to pristao, ali postavlja se pitanje na što je to točno pristao. Naime, Putin je rekao da neće dopustiti vojno prisustvo članica NATO-a. Zato su sigurnosna jamstva jedan od ključeva budućnosti Ukrajine, ako budu takva da nisu ograničavajuća u smislu prisutnosti vojnika europskih država nego da Ukrajina može razvijati svoje oružane snage, koje su do sada uspješno zaustavile Ruse - objašnjava Cvrtila i dodaje da sigurnosna jamstva bez američkih snaga ne vrijede.

Cvrtila kaže da ako Rusija nastavi opstruirati pregovore, rat će se nastaviti.

- Gledajte, svaki se rat riješi na vojnom polju i to nam povijest pokazuje. Iako se može reći da je Ukrajina u lošijem položaju, ona nije poražena ni potpuno okupirana pa Rusija ni ne može ostvariti svoje ciljeve - rekao je.

- Stoga, opcije koje postoje su snažniji pritisak na Rusiju, što podrazumijeva šire sankcije, kao one koje se najavljuju Indiji. Ali, ni to nije jamstvo. Diktatorima nije važno ako im zemlja uđe u recesiju, oni imaju svoj cilj i ne brine ih cijena u smislu lošijeg života njihova stanovništva. Uostalom, od 2022. se cilja na rusku ekonomiju pa se ništa nije postiglo. Zato, čini mi se da je ključ na vojnom polju kroz pomoć Ukrajini, ako pregovori ne uspiju. I tu je najvažnija Europa jer SAD to više ne želi u identičnom smislu - zaključio je.