Putin: 'Nema nikakve ruske agresije, a zapadna Ukrajina će nestati. Istočna pripada nama'

Vladimir Putin poručio je svojoj vojsci da će Ukrajina prije ili kasnije izgubiti svoje zapadne teritorije, da se lijeva obala rijeke Dnjepar oduvijek smatrala dijelom Rusije te da su se danas u Ukrajini "svi posvađali jedni s drugima".

Putin je, kao i obično, ustvrdio kako "s ruske strane uopće nema agresije" i da su Rusi bili "prisiljeni pokrenuti Specijalnu vojnu operaciju (kako se u Rusiji naziva invazija) u pokušaju da okončaju neprijateljstva koja je već započela zapadna strana i Kijevski režim".

Također je rekao da je zapad Ukrajine bio dar Josifa Staljina, ali da te zemlje "nije dao" Ukrajini, već "u okviru jedne države".

- Usput rečeno, siguran sam da će Ukrajina prije ili kasnije izgubiti ove zapadne zemlje. A ono što je pripadalo Poljskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj će prije ili kasnije, možda ne sutra, ne prekosutra, za godinu, dvije, 10, 15, ali sve će se to povijesno vratiti na svoje mjesto - rekao je Putin povodom Dana ruske mornarice koja se drugu godinu zaredom održava bez ceremonijalne plovidbe brodova.

- Jedini jamac teritorijalne cjelovitosti Ukrajine bila je Rusija. Oni su smatrali nužnim, mogućim i korisnim za sebe proglasiti Rusiju svojim neprijateljem, a Ruse narodom koji nema status državotvornog naroda u Ukrajini, što je potpuna besmislica i glupost - rekao je Putin.

Revizionizam

Nije ovo prvi put da Putin negira teritorijalni i nacionalni ekskluzivitet Ukrajinaca. U srpnju 2021. godine objavio je opsežan esej pod naslovom „O povijesnom jedinstvu Rusa i Ukrajinaca“.

U tom radu iznio je teze kako Rusi i Ukrajinci čine jedan te isti narod koji dijeli povijesni i duhovni prostor te da su sadašnje granice umjetno stvorene.

Tvrdio je da suvremena Ukrajina funkcionira kao „proturuski projekt“ pod utjecajem zapadnih sila koje žele oslabiti i podijeliti istočne Slavene. Također je doveo u pitanje legitimitet ukrajinskih granica, naglašavajući da je sovjetska vlast u prošlosti neopravdano dodjeljivala teritorije unutar zajedničke države, čime je postavio ideološke temelje za kasniju einvaziju.