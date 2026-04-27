Putin obećao podršku Iranu: 'Učinit ćemo sve za mir u regiji'

Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je u ponedjeljak u Sankt Peterburgu s iranskim šefom diplomacije Abasom Arakčijem, kojem je obećao podršku i izrazio nadu da će mir uskoro prevladati. Rusija je ponudila da bude posrednik u pokušaju da se obnovi mir na Bliskom istoku nakon američkih i izraelskih napada na Iran koji je Moskva osudila. Također, u više navrata je ponudila da se uskladi iranske zalihe obogaćenog uranija kao način da se ublaži napetost, što Sjedinjene Američke Države nisu prihvatile. "Mi ćemo s naše strane učiniti sve što služi vašim interesima i interesima svih naroda regije kako bismo osigurali da se mir postigne što je brže moguće", rekao je Putin Arakčiju, prema ruskim državnim medijima.

"Prošlog tjedna primio sam poruku iranskog vrhovnog vođe. Htio bih Vas zamoliti da prenesete moju iskrenu zahvalnost na to i potvrdite da Rusija, poput Irana, namjerava nastaviti s našim strateškim odnosom", dodao je Putin.

Iran je prošle godine potpisao sporazum o 20-godišnjem strateškom partnerstvu s Moskvom.

Rusija gradi dva nova reaktora u jedinoj iranskoj nuklearnoj elektrani u Bušeru, a Iran opskrbljuje Rusiju bespilotnim letjelicama Šahed za njenu invaziju na Ukrajinu.