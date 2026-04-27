JAČAJU ODNOSE

Putin obećao podršku Iranu: 'Učinit ćemo sve za mir u regiji'

Piše HINA,
Putin obećao podršku Iranu: 'Učinit ćemo sve za mir u regiji'
Ruski predsjednik u Sankt Peterburgu je razgovarao s Abasom Arakčijem, Moskva nudi posredovanje u pokušaju pomirenja nakon napada na Iran

Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je u ponedjeljak u Sankt Peterburgu s iranskim šefom diplomacije Abasom Arakčijem, kojem je obećao podršku i izrazio nadu da će mir uskoro prevladati. Rusija je ponudila da bude posrednik u pokušaju da se obnovi mir na Bliskom istoku nakon američkih i izraelskih napada na Iran koji je Moskva osudila. Također, u više navrata je ponudila da se uskladi iranske zalihe obogaćenog uranija kao način da se ublaži napetost, što Sjedinjene Američke Države nisu prihvatile. "Mi ćemo s naše strane učiniti sve što služi vašim interesima i interesima svih naroda regije kako bismo osigurali da se mir postigne što je brže moguće", rekao je Putin Arakčiju, prema ruskim državnim medijima.

Novi pokušaj mira! Trump u kontaktu s Putinom i Zelenskim

"Prošlog tjedna primio sam poruku iranskog vrhovnog vođe. Htio bih Vas zamoliti da prenesete moju iskrenu zahvalnost na to i potvrdite da Rusija, poput Irana, namjerava nastaviti s našim strateškim odnosom", dodao je Putin.

Iran je prošle godine potpisao sporazum o 20-godišnjem strateškom partnerstvu s Moskvom.

Rusija gradi dva nova reaktora u jedinoj iranskoj nuklearnoj elektrani u Bušeru, a Iran opskrbljuje Rusiju bespilotnim letjelicama Šahed za njenu invaziju na Ukrajinu.

Dramatičan istup i upozorenje Putinu: 'Ako ne reagiraš, prijeti nam isti kaos kao onaj iz 1917.'

Arakči je rekao da će odnosi dviju zemalja nastaviti jačati te se zahvalio Putinu na podršci Moskve, izvijestila je ruska novinska agencija RIA.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

