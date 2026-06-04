Zelenski objavio pismo Putinu: 'Ukrajina predlaže kraj rata'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je otvoreno pismo ruskom kolegi Vladimiru Putinu, pozivajući ga na izravan sastanak radi okončanja rata. Pismo, objavljeno na stranicama ukrajinskog predsjedništva, nudi konkretne korake za pokretanje mirovnog procesa i predstavlja rijedak izravan apel.

Zelenski predlaže da se sastanak održi u neutralnoj državi, spominjući Švicarsku, Tursku ili neku od arapskih zemalja, te izričito odbacuje mogućnost susreta u Moskvi. Naglašava kako je "Ukrajina spremna na potpuni prekid vatre za vrijeme trajanja pregovora". U pismu navodi kako je trenutna linija bojišnice polazišna točka za diplomaciju. Uz to, predlaže i razmjenu zarobljenika po principu "svi za sve" kao "dobar prolog" za kraj sukoba te poziva na uključenje SAD-a i Europe kao potencijalnih jamaca sigurnosti.

Rat kao "osobni izbor" bez razloga

Ukrajinski predsjednik tvrdi da je rat isključivo Putinov "osobni izbor, rat bez stvarnog razloga". "Što god rekli o NATO-u, geopolitici ili ruskom jeziku, ovaj rat je vaš osobni izbor. Tako će ga povijest pamtiti", stoji u pismu objavljenom dan nakon napada dronom na Sankt Peterburg. Zelenski podsjeća kako je Putin gotovo polovicu svoje dvadesetšestogodišnje vladavine proveo u ratu protiv Ukrajine te ističe kako je Moskva postala ovisna o pomoći Sjeverne Koreje i Kine, što se događa "prvi put" u njezinoj povijesti.

Putinov odgovor i uvjeti

S druge strane, Vladimir Putin je, govoreći na marginama ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, odbacio mogućnost europskog posredovanja zbog nedostatka neutralnosti.

​- Ne možemo vjerovati onima koji godinama govore o nanošenju strateškog poraza Ruskoj Federaciji - izjavio je Putin.

Ponovno je doveo u pitanje legitimitet Zelenskog, čiji je predsjednički mandat istekao, no dodao je da će Moskva "pronaći sugovornika" ako postoji volja za potpisivanjem mirovnog sporazuma. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ponovio je pak standardni poziv Moskve da "Zelenski može doći u Moskvu u bilo kojem trenutku". Putin je ustvrdio da ruske snage napreduju duž cijele linije bojišnice, osvojivši nedavno 2.440 četvornih kilometara teritorija.

*uz korištenje AI-ja