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OGLASIO SE TRUMP

Putin pomilovao Amerikanca koji je godinama bio u ruskom zatvoru: 'Nije bilo razmjene'

Piše HINA,
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Putin pomilovao Amerikanca koji je godinama bio u ruskom zatvoru: 'Nije bilo razmjene'
Foto: VLADIMIR LAVROV/REUTERS
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Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je u utorak da je Rusija pristala pustiti američkog državljanina Roberta Gilmana, bivšeg američkog marinca koji je bio zatvoren u Rusiji, nakon razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom

Moskva je bivšeg američkog marinca koji je u Rusiji bio zatvoren od 2022. oslobodila nakon što mu je ruski predsjednik Vladimir Putin odobrio pomilovanje zbog narušenog zdravlja, rekli su američki dužnosnici. "Cijenimo ovu odluku i činjenicu da Rusija nije tražila nikoga zauzvrat - nije došlo ni do kakve razmjene", rekao je Trump u objavi na Truth Socialu.

Bijela kuća i State Department pozvali su Moskvu da oslobodi 32-godišnjeg Roberta Gilmana kako bi mogao na liječenje u Sjedinjenim Državama.

Gilman je bio u zatvoru u Voronježu, oko 550 kilometara južno od Moskve. Točne okolnosti njegova zdravstvenog stanja nisu jasne.

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Američki dužnosnici rekli su da Gilman u utorak avionom State Departmenta putuje iz Rusije prema zračnoj luci Washington Dulles.

Gilman, američki marinac od kolovoza 2019. do kolovoza 2020., uhićen je u Voronježu u siječnju 2022. dok je putovao vlakom.

Pritvoren je pod optužbomda je udario policajca dok je bio pijan, prema ruskim državnim medijima.

Gilman je osuđen na četiri i pol godine zatvora i bio je jedan od najmanje deset Amerikanaca za koje se zna da su zatvoreni u Rusiji.

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