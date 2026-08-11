Putin pomilovao Amerikanca koji je godinama bio u ruskom zatvoru: 'Nije bilo razmjene'

Moskva je bivšeg američkog marinca koji je u Rusiji bio zatvoren od 2022. oslobodila nakon što mu je ruski predsjednik Vladimir Putin odobrio pomilovanje zbog narušenog zdravlja, rekli su američki dužnosnici. "Cijenimo ovu odluku i činjenicu da Rusija nije tražila nikoga zauzvrat - nije došlo ni do kakve razmjene", rekao je Trump u objavi na Truth Socialu.

Bijela kuća i State Department pozvali su Moskvu da oslobodi 32-godišnjeg Roberta Gilmana kako bi mogao na liječenje u Sjedinjenim Državama.

Gilman je bio u zatvoru u Voronježu, oko 550 kilometara južno od Moskve. Točne okolnosti njegova zdravstvenog stanja nisu jasne.

Američki dužnosnici rekli su da Gilman u utorak avionom State Departmenta putuje iz Rusije prema zračnoj luci Washington Dulles.

Gilman, američki marinac od kolovoza 2019. do kolovoza 2020., uhićen je u Voronježu u siječnju 2022. dok je putovao vlakom.

Pritvoren je pod optužbomda je udario policajca dok je bio pijan, prema ruskim državnim medijima.

Gilman je osuđen na četiri i pol godine zatvora i bio je jedan od najmanje deset Amerikanaca za koje se zna da su zatvoreni u Rusiji.