Putin priznao da su srušili civilni avion. Poginulo je 38 ljudi

Ruski predsjednik Vladimir Putin priznao je da je ruska protuzračna obrana ispalila projektile prema azerbajdžanskom putničkom avionu prije nego što se on srušio u Kazahstanu u prosincu prošle godine piše Kyiv Independent. Ruski čelnik tvrdio je da su dvije rakete eksplodirale nekoliko metara od zrakoplova, koji je potom pogođen fragmentima. Djelomično je povezao incident s navodnim uočavanjem ukrajinskog drona u tom području.

Ova izjava dosad je najbliže ruskom priznanju odgovornosti za incident koji je doveo do naglog pogoršanja odnosa između Bakua i Moskve. Putin je te komentare dao tijekom sastanka s azerbajdžanskim predsjednikom Ilhamom Alijevim u Dušanbeu, gdje su se čelnici okupili na regionalnom summitu.

Foto: Reuters/Pool

Dvojica predsjednika održavaju razgovore u rezidenciji Kohi Somon nakon mjeseci napetih odnosa između Rusije i Azerbajdžana. Avion kompanije Azerbaijan Airlines, koji je letio iz Bakua prema Groznom u Čečeniji, srušio se u Kazahstanu 25. prosinca 2024., nakon što je iznenada bio prisiljen promijeniti kurs.

Ranije istrage zaključile su da je avion oboren djelovanjem ruske protuzračne obrane, pri čemu je poginulo 38 od 67 putnika i članova posade.

Tijekom razgovora s Alijevim, ruski predsjednik izrazio je sućut i rekao da će Moskva provesti pravnu procjenu koraka koje su poduzele odgovorne osobe u vezi s incidentom.

Putin je rekao da je Rusija „pratila“ tri ukrajinska drona koja su tog dana prešla u ruski zračni prostor.

Šef Kremlja također je izjavio da je za te detalje saznao prije dva dana te dodao da se istraga približava kraju. Rusija će poduzeti sve potrebne korake vezane uz odštetu, naglasio je.