Putin proglasio 'Novu Rusiju': 'To je skoro ista metodologija kao 90-ih godina u Hrvatskoj'

Uživo u studiju 24sata voditelj Denis Mahmutović razgovara s Borislavom Graljukom, bivšim saborskim zastupnikom i Anđelkom Milardovićem, stručnjakom za vanjsku politiku. S gostima će razgovarati o stanju rata u Ukrajini nakon što je Putin anektirao četiri ukrajinske oblasti.

- Riječ je o skoro istoj političkoj metodologiji koja je primjenjena 90-ih godina u Republici Hrvatskoj i ratovima na području bivše Jugoslavije. Prvo imamo rusku manjinu u Ukrajini za koju se tvrdi da je ugrožena, onda se šalje vojska u Ukrajinu da bi se ta manjina obranila, pa se ta manjina onda instrumentalizira za velikoruske političke ciljeve. Onda se susrećemo sa niz samoproglašenih republika kao što je to bilo i kod nas. Zatim dolazimo do igranja demokracije, raspisivanja referenduma na kojem se kao potvrđuje volja naroda i sljedeći korak je odcijepljenje. Sada su stvorene četiri nove ruske regije i sada se to zove Nova Rusija. Ideja Nove Rusije je sastavnica ideje ruskog svijeta. I to je dio osvajačke ideologije Vladimira Putina - rekao je na početku Anđelko Milardović.

- Mobilizaciju provode na fantazijama jer stvarne opasnosti za federaciju nema - dodao je Milardović.

- Rusija je zemlja laži. Radi se o jednoj psihopatskoj bandi koja ima vlast u Kremlju slično kao i Hitler u Njemačkoj. Oni sada igraju rulet s Europom i cijelim svijetom. Sve je ovo tragikomična kazališna predstava u kojom pod najmorbidnijim prisilama i punjenjem tih kutija dobila se veličina. Dok se tamo radi farsično slavlje pulena, pijuna, ukrajinske oružane snage danonoćno brane oslobođeni dio teritorija i drže na tisuće ruskih vojnika - rekao je Borislav Graljuk.

- Ukrajinski branitelji ginu, ali na desetke puta više ginu ruski vojnici. Mislio je da će osvojiti Kijev pa Ukrajinu. On je sada gubitnik pred Ukrajinom i pred cijeli demokratskim Zapadom. U Europi je shvaćeno da se ne smije ponoviti gradivo 1939. Mislim da je ovo samo jedan farsični dio tragične povijesti koji se događa na području Ukrajine. Ništa se ne događa na području Rusije - dodao je Graljuk.

