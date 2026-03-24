STRAŠAN NAPAD U LAVOVU Rusi su ispalili više od 400 dronova na Ukrajinu: 'Ovo je neviđeno!'

Rusija je u utorak pokrenula jedan od najgorih dnevnih napada na Ukrajinu, s "više od 400 dronova", nakon noći u kojoj je Kijev također pretrpio snažne udare, rekao je za agenciju France presse glasnogovornik ukrajinskih zračnih snaga Jurij Ignat.
U Lavovu, velikom gradu na zapadu smještenom više stotina kilometara od bojišnice, ruski dronovi pogodili su povijesni centar upisan na UNESCO-v popis svjetske baštine, rekle su vlasti.
Već su lansirali više od 400 dronova između 9 i 16 sati po lokalom vremenu. U ovim razmjerima, to je praktički neviđeno. Ne sjećam se da je bilo dnevnih napada s toliko dronova“ u četiri godine ruske invazije - kazao je Ignat, dok je napad u Lavovu još uvijek trajao.
Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha osudio je napad izveden iranskim dronovima.
Tijekom dana Rusija terorizira brojne gradove diljem Ukrajine rojevima dronova šehid - kazao je Sibiha na X-u, navodeći među ostalima Lavov i Zaporžije
Rusija radi upravo ono što iranski režim radi na Bliskom istoku, ali u srcu Europe - naglasio je, misleći na napade istom vrstom dronova koje je Teheran lansirao kao odmazdu za američko-izraelske napade na Iran od 28. veljače.
Najmanje 13 osoba ozlijeđeno je u napadu na Lavov, rekao je gradonačelnik toga grada koji se nalazi blizu granice s Poljskom, članicom NATO-a i EU-a.
U noći na utorak, Rusija je lansirala 392 drona i 34 projektila, od kojih je 365, odnosno 25 presretnuto tijekom još jedne noći zračnih operacija u Ukrajini, što je rezultiralo s najmanje pet smrtnih slučajeva.
Pregovori između Kijeva i Moskve, uz posredovanje SAD-a, usmjereni na okončanje najsmrtonosnijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata, obustavljeni su izbijanjem rata na Bliskom istoku.
Novi sastanak između kijevskih pregovarača i američkih izaslanika održan je prošli vikend u Sjedinjenim Državama u pokušaju oživljavanja diplomatskog procesa.
