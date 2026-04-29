Putin je telefonski razgovarao s Trumpom, predložio primirje u Ukrajini: Ima rješenje i za Iran

Ruski predsjednik također je predložio ponavljanje privremenog prekida vatre u Ukrajini kako bi se sljedeći mjesec obilježila godišnjica završetka Drugog svjetskog rata, kazao je savjetnik

Ruski šef države Vladimir Putin razgovarao je telefonski s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, rekao je novinarima u srijedu Putinov savjetnik Jurij Ušakov, pojasnivši da je ruski čelnik iznio ideje o rješavanju sukoba oko iranskog nuklearnog programa. "Predsjednici su posebnu pozornost posvetili situaciji u Iranu i u Perzijskom zaljevu“, rekao je Ušakov.

„Vladimir Putin smatra da je odluka Donalda Trumpa o produljenju primirja s Iranom ispravna jer bi trebala dati priliku pregovorima i općenito doprinijeti stabilizaciji situacije“, dodao je.

Ušakov nije rekao koje je prijedloge Putin dao vezano uz Iran.

Ruski predsjednik također je predložio ponavljanje privremenog prekida vatre u Ukrajini kako bi se sljedeći mjesec obilježila godišnjica završetka Drugog svjetskog rata, kazao je savjetnik.

Dodao je da je Trump pozitivno reagirao.

Putin je prošle godine najavio slično primirje koje je trajalo tri dana, ali nije bilo dogovoreno s Kijevom.

Ušakov je dodao da je Trump, u prijateljskom i poslovnom razgovoru koji je trajao više od sat i pol, rekao da vjeruje da je dogovor o okončanju rata u Ukrajini blizu.

Radi se o prvom objavljenom telefonskom razgovoru dvojice čelnika od 9. ožujka, nakon što su SAD i Izrael započeli rat u Iranu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

