Putin razmjestio hipersonične rakete u Bjelorusiji: Nuklearna prijetnja je puno bliža Europi

Bjelorusija je u utorak objavila videosnimku koja prikazuje razmještaj ruskog hipersoničnog raketnog sustava Orešnik na svom teritoriju. Riječ je o sustavu sposobnom nositi nuklearne bojeve glave, a snimku je objavilo bjelorusko ministarstvo obrane.

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko, bliski saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, ranije ovog mjeseca najavio je da će balistički sustav srednjeg dometa biti raspoređen u Bjelorusiji. Lukašenko je istodobno potvrdio da Minsk sudjeluje u razgovorima s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Zapadni vojni analitičari upozoravaju da bi razmještaj Orešnika mogao dodatno skratiti vrijeme potrebno ruskim nuklearnim projektilima da dosegnu europske ciljeve u slučaju rata. Smatraju da Moskva time pojačava oslanjanje na nuklearnu prijetnju kako bi odvratila države članice NATO-a od isporuke Ukrajini oružja dugog dometa.

Foto: Russian Defence Ministry

Dvojica američkih istraživača navode da analiza satelitskih snimaka upućuje na to da Rusija rakete i mobilne lansere postavlja u bivšoj zračnoj bazi na istoku Bjelorusije. Objavljeni video ne otkriva točnu lokaciju, ali prikazuje mobilne lansere kako se kreću šumskim cestama te vojnike koji sustave kamufliraju zaštitnim mrežama. Visoki časnik na snimci izjavio je da su sustavi stavljeni u borbenu pripravnost te da se provode redovite obuke i izviđanja.

Moskva je u studenom 2024. testirala konvencionalno naoružani Orešnik protiv cilja u Ukrajini. Predsjednik Putin tada je tvrdio da je riječ o projektilu koji je nemoguće presresti zbog brzine veće od 10 Macha.

Istodobno, Rusija i Ukrajina razmjenjuju optužbe vezane uz navodni napad dronovima na jednu od rezidencija predsjednika Putina. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je Ukrajina tijekom noći lansirala 91 bespilotnu letjelicu prema Putinovoj državnoj rezidenciji u Novgorodskoj oblasti te da su sve letjelice presretnute i uništene.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je te optužbe, nazvavši ih „tipičnim ruskim lažima” s ciljem podrivanja mirovnih pregovora. Naglasio je da Rusija time pokušava pronaći izgovor za nastavak napada na Ukrajinu.

Lavrov je poručio da će Rusija zbog, kako je rekao, „državnog terorizma režima u Kijevu” preispitati svoju pregovaračku poziciju, ali je dodao da Moskva ne planira napustiti razgovore sa Sjedinjenim Državama.

Foto: Russian Defence Ministry

Bijela kuća potvrdila je da je predsjednik Trump imao „pozitivan telefonski razgovor” s Putinom, tijekom kojeg je ruski predsjednik spomenuo navodni napad. Trump je kasnije izjavio da je bio „vrlo ljut” zbog tih informacija, ali je priznao da još nema dokaza da se napad doista dogodio.

U međuvremenu, analiza BBC-ja pokazuje da su ruski gubici u ratu s Ukrajinom u posljednjih deset mjeseci rasli brže nego u bilo kojem razdoblju od početka invazije 2022. godine. Potvrđena su imena gotovo 160.000 poginulih ruskih vojnika, dok se procjenjuje da je stvarni broj smrtno stradalih između 243.000 i 352.000.

Ukrajina je također pretrpjela velike gubitke. Zelenski je ranije naveo da je poginulo 46.000 ukrajinskih vojnika, dok neovisne procjene govore da bi broj mogao doseći i do 140.000.