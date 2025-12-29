Obavijesti

'ZAPAD TO MORA PRIHVATITI'

Lavrov poručio: 'Rusija ima stratešku inicijativu u Ukrajini'

Piše HINA,
Šef ruske diplomacije tvrdi da se Zapad mora pomiriti sa stanjem na terenu te ponavlja zahtjeve o neutralnosti Ukrajine i kraju NATO ambicija

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u intervjuu objavljenom u ponedjeljak navečer rekao je da Zapad mora shvatiti da Rusija ima stratešku inicijativu u Ukrajini dok se razgovori o mogućem rješenju za prekid rata nastavljaju.

Lavrov je za novinsku agenciju RIA rekao da se Zapad mora pomiriti s realnostima na terenu gotovo četiri godine nakon pokretanja ruske invazije na Ukrajinu, koju opisuje kao "Specijalnu vojnu operaciju".

Rekao je da Sjedinjene Države sada podržavaju ideju, koja je svima postala jasna, da su s istekom mandata ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog potrebni novi izbori.

Lavrov je također ponovno naglasio da rješenje zahtijeva kraj bilo kakve ideje o prisutnosti NATO-a u Ukrajini i da zemlja mora prihvatiti neutralan, nesvrstan status.

