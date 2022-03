Putin se obrušio na 'izdajnike Rusije': 'Ljubitelji Zapada plaču jer nemaju više guščje paštete'

Vladimir Putin obratio se danas ruskoj javnosti, a u svom govoru prozvao je Ruse koji su naklonjeniji Zapadu nego vlastitoj domovini. Poručio je kako je siguran da će ruski narod ubrzo uočiti razliku između domoljuba i izdajnika, prenosi Reuters.

Rekao je kako će Rusija ostvariti svoje ciljeve u Ukrajini i neće pasti pod pritiskom Zapada koji želi globalnu dominaciju i raspad Rusije.

- Naravno da će oni (Zapad) pokušati iskoristiti tzv. petu kolonu, izdajnike, one koji ovdje zarađuju, a žive tamo. Pritom, ne mislim samo na one koji geografski ne žive ovdje, već prema svojim mislima i prema svojoj savjesti, oni nisu ovdje sa nama, sa svojim narodom. Ne mislim tu samo na one koji imaju vile u Miamiju i na francuskoj rivijeri, koji se žale što trenutno nemaju guščju paštetu ili kamenice i što se bore za prava manjina - rekao je Putin.

Nakon toga se obratio ministrima i obrušio se na Zapad i ''prozapadne'' Ruse.

- Udruženi Zapad želi podijeliti naše društvo, izazvati sukobe između građana Rusije i da za svoj konačni cilj iskoristi petu kolonu. A cilj je samo jedan - uništenje Rusije - rekao je Putin i dodao kako ''taj cilj neće biti ostvaren''.

Po prvi put je donekle priznao da sankcije koje su nametnute Rusiji izazivaju teškoće, ali je isto tako rekao da Rusija može podnijeti sve te udarce.

- Postoji velika mogućnost da će nacistički režim u Ukrajini u budućnosti nabaviti oružje za masovno uništenje i da će ga, naravno, upotrijebiti na Rusiji - rekao je Putin.

Kaže kako Zapad neće uspjeti u svojim pokušajima da oslabi i uništi Rusiju te da su spremni pregovarati o neutralnoj, demilitariziranoj i denacificiranoj Ukrajini.