Putin tvrdi da progon Trumpa pokazuje 'trulost' Amerike

Ruski predsjednik Vladimir Putin je u utorak rekao da je kazneni progon bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa politički motiviran te pokazuje "trulost" američkog političkog sustava.

Trump, favorit za nominaciju republikanske stranke za predsjedničke izbore 2024., suočava se s nizom kaznenih postupaka u kojima ga se optužuje, među ostalim, za pokušaj obaranja ishoda predsjedničkih izbora 2020., gdje ga je porazio Joe Biden.

Trump se izjasnio da nije kriv, a Biden koji iduće godine ide po drugi mandat nije komentirao pravne procese protiv svog protivnika.

Putin je rekao da je to što se događa Trumpu dobro iz ruskog gledišta.

"To pokazuje svu trulost američkog političkog sustava, koji ne može polagati pravo na to da druge podučava demokraciji", rekao je Putin an forumu u Vladivostoku, ruskom gradu na krajnjem istoku.

"Sve što se događa s Trumpom je politički motivirani progon nečijeg političkog rivala, o tome je riječ. I to se radi pred očima američke javnosti i cijelog svijeta. Naprosto su pokazali svoje unutarnje probleme".

Putin je nastavio: "U tom smislu, ako se pokušavaju boriti protiv nas na neki način, to je dobro jer pokazuje tko se bori protiv nas. Pokazuje, kao što su govorili u sovjetsko doba, 'zvjersko lice američkog imperijalizma, zvjersko pokazivanje zuba'".

Trump je za vrijeme svog mandata bio pod istragom zbog mogućeg tajnog dogovora s Rusijom, no istraga pod vodstvom odvjetnika Roberta Muellera nije pronašla dovoljno dokaza da je Trumpova kampanja koordinirana s Moskvom radi utjecaja na izbore 2016., na kojima je porazio Hillary Clinton.

Putin je dodao da je tvrdnja da je Trump imao posebne veze s Rusijom "potpuna besmislica".

Također je rekao da su značajne promjene u američko-ruskim odnosima malo vjerojatne neovisno o pobjedniku izbora 2024. zato što američka administracija "ulijeva u glave ljudi" da je Rusija egzistencijalna protivnica.

"Neovisno o tome tko bude izabran, smjer antiruske politike SAD-a vjerojatno neće biti promijenjen", kazao je.

Odnosi između Moskve i Washingtona, pogoršani još dok je Trump bio predsjednik, pali su na najnižu razinu od kraja hladnog rata za vrijeme Bidenovog mandata nakon Putinove odluke u veljači 2022. da pošalje tisuće vojnika u Ukrajinu, što je dovelo do sankcija zapadnih zemalja i slanja vojne pomoći Kijevu.