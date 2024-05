Putin tvrdi: Osvajanje Harkiva nije dio našeg plana. Vojska tamo stvara 'tampon zonu'

Ruski predsjednik Vladimir Putin u petak je rekao da ruske snage koje napreduju u ukrajinskoj regiji Harkiv stvaraju „tampon zonu” kako bi zaštitili ruska pogranična područja, a da osvajanje samog grada Harkiva nije dio trenutnog ruskog plana.

Putin je na konferenciji za medije tijekom posjeta Kini rekao kako je aktualna ofenziva na ukrajinsku regiju odgovor na ukrajinske napade na pogranična područja, uključujući grad Belgorod.

„Tamo umiru civili. To je očito. Oni pucaju izravno na centar grada, na stambena područja. Javno sam rekao da ćemo, ako se to nastavi, biti primorani stvoriti sigurnosnu, tampon zonu. To sad radimo”.

Upitan planiraju li ruske snage osvojiti i obližnji Harkiv, drugi najveći ukrajinski grad, Putin je odgovorio: „Što se tiče Harkiva, trenutno nemamo takvih planova”.