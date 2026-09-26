Obavijesti

News

Komentari 1
PODIZANJE MORALA

Putin u rat šalje i kosti svetaca: Ostaci slavnog kneza stigle ruskim vojnicima na bojište

Piše Paula Bosančić,
Čitanje članka: 1 min
Putin u rat šalje i kosti svetaca: Ostaci slavnog kneza stigle ruskim vojnicima na bojište
3
Foto: Vyacheslav Prokofyev
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ruska pravoslavna crkva šalje relikvije kneza Dmitrija Donskog vojnicima na ukrajinskom bojištu, predstavljajući ih kao izvor duhovne snage i morala

Rusija je u rat protiv Ukrajine uključila još jedno, neuobičajeno oružje - relikvije pravoslavnih svetaca. Dijelovi posmrtnih ostataka srednjovjekovnog kneza i ratnika Dmitrija Donskog poslani su ruskim vojnicima na bojište kako bi im, prema tvrdnjama Ruske pravoslavne crkve, dali duhovnu snagu i pomogli u borbi.

Kako piše CNN, riječ je o još jednom primjeru sve čvršće povezanosti ruske vojske i Ruske pravoslavne crkve, koja je od početka invazije otvoreno stala iza rata Vladimira Putina.

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin visits the Archangel Cathedral of the Kremlin in Moscow
Foto: Vyacheslav Prokofyev

Donski je bio moskovski knez iz 14. stoljeća, poznat po pobjedi nad snagama Zlatne Horde u bitci na Kulikovskom polju 1380. godine. Ruska pravoslavna crkva proglasila ga je svetim 1988., a njegovi ostaci stoljećima su počivali u Arkanđelskoj katedrali u Kremlju. Tijekom restauratorskih radova ovog ljeta njegov je sarkofag otvoren, a pronalazak ostataka u Rusiji je predstavljen kao događaj od velikog nacionalnog i vjerskog značenja. Putin je u kolovozu osobno posjetio katedralu i relikvije nazvao jedinstvenim i čudesnim otkrićem. Posebnu simboliku ima fragment desne ruke Donskog, one kojom je, prema crkvenom tumačenju, držao mač u povijesnoj bitci. Upravo je taj dio relikvija poslan u okupirani dio Donjecke oblasti, a potom bi trebao obilaziti ruske jedinice duž bojišta.

CNN navodi kako je cijela priča dio šireg približavanja Crkve i ruske vojske. Pravoslavni svećenici nalaze se uz vojnike na bojištu, blagoslivljaju vojnike i oružje, održavaju službe, a patrijarh Kiril više je puta rat predstavio i kao duhovnu borbu.

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin visits the Archangel Cathedral of the Kremlin in Moscow
Foto: Vyacheslav Prokofyev

Ruska crkva tvrdi da će relikvije "duhovno ojačati" vojnike. Kritičari, međutim, smatraju da se vjerska simbolika koristi za opravdavanje rata i jačanje morala nakon više od četiri godine sukoba.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
EKSKLUZIVNO Javili su nam se Talijani koji su projektirali Maksimir. Evo što su rekli!
POBJEDNICI NATJEČAJA

EKSKLUZIVNO Javili su nam se Talijani koji su projektirali Maksimir. Evo što su rekli!

Maksimir je važan i osjetljiv projekt i želimo biti precizni u svemu što komuniciramo, rekli su nam...
Bjegunac Mamić: Kad sam vidio novi Maksimir, zanijemio sam. Pa to je ruganje zdravoj pameti!
BJEGUNAC U ŠOKU

Bjegunac Mamić: Kad sam vidio novi Maksimir, zanijemio sam. Pa to je ruganje zdravoj pameti!

"Doživio sam šok, ne nalazim rijeci kojima bi opisao to ruganje zdravoj pameti", kaže nam bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić...
Stiže protokol spasa 24–72–30: 'Kad se procjeni rizik, nema spavanja, vikenda, godišnjeg...'
NOVOST U SOCIJALNOJ SKRBI

Stiže protokol spasa 24–72–30: 'Kad se procjeni rizik, nema spavanja, vikenda, godišnjeg...'

Više se neće čekati tragedije da bi se reagiralo. Hrvatska uvodi novi sustav kontrole i alarme u realnom vremenu. Pilot-projekt u uredima socijalne skrbi počinje u prosincu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026