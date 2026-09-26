Putin u rat šalje i kosti svetaca: Ostaci slavnog kneza stigle ruskim vojnicima na bojište

Rusija je u rat protiv Ukrajine uključila još jedno, neuobičajeno oružje - relikvije pravoslavnih svetaca. Dijelovi posmrtnih ostataka srednjovjekovnog kneza i ratnika Dmitrija Donskog poslani su ruskim vojnicima na bojište kako bi im, prema tvrdnjama Ruske pravoslavne crkve, dali duhovnu snagu i pomogli u borbi.

Kako piše CNN, riječ je o još jednom primjeru sve čvršće povezanosti ruske vojske i Ruske pravoslavne crkve, koja je od početka invazije otvoreno stala iza rata Vladimira Putina.

Foto: Vyacheslav Prokofyev

Donski je bio moskovski knez iz 14. stoljeća, poznat po pobjedi nad snagama Zlatne Horde u bitci na Kulikovskom polju 1380. godine. Ruska pravoslavna crkva proglasila ga je svetim 1988., a njegovi ostaci stoljećima su počivali u Arkanđelskoj katedrali u Kremlju. Tijekom restauratorskih radova ovog ljeta njegov je sarkofag otvoren, a pronalazak ostataka u Rusiji je predstavljen kao događaj od velikog nacionalnog i vjerskog značenja. Putin je u kolovozu osobno posjetio katedralu i relikvije nazvao jedinstvenim i čudesnim otkrićem. Posebnu simboliku ima fragment desne ruke Donskog, one kojom je, prema crkvenom tumačenju, držao mač u povijesnoj bitci. Upravo je taj dio relikvija poslan u okupirani dio Donjecke oblasti, a potom bi trebao obilaziti ruske jedinice duž bojišta.

CNN navodi kako je cijela priča dio šireg približavanja Crkve i ruske vojske. Pravoslavni svećenici nalaze se uz vojnike na bojištu, blagoslivljaju vojnike i oružje, održavaju službe, a patrijarh Kiril više je puta rat predstavio i kao duhovnu borbu.

Foto: Vyacheslav Prokofyev

Ruska crkva tvrdi da će relikvije "duhovno ojačati" vojnike. Kritičari, međutim, smatraju da se vjerska simbolika koristi za opravdavanje rata i jačanje morala nakon više od četiri godine sukoba.