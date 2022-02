Ruski predsjednik Vladimir Putin je u obraćanju javnosti u ponedjeljak navečer priznao dvije odcjepljenje ukrajinske regije Donjeck i Lugansk te nakon govora potpisao dekret o priznavanju.

U govoru koji je trajao nešto manje od sat vremena, Putin je spomenuo i "dosad neispričanu situaciju" iz 2000. godine s tadašnjim američkim predsjednikom Billom Clintonom.

- Kad je bio u Moskvi na svojoj posljednjoj turneji kao američki predsjednik, pitao sam ga o ideji da Rusija uđe u NATO. Zanimalo me kako oni gledaju na tu mogućnost kako bi se održala sigurnost između zapada i istoka, razumio sam zašto nas ne žele kao prijatelje, ali nisam razumio zašto u nama vide neprijatelje - rekao je Putin i dodao kako neće otkrivati detalje razgovora, no da je "jedini odgovor" koji su dobili da nije do političkog režima, već da NATO ne treba toliko veliku državu kao Rusiju.

Ruski predsjednik je u govoru okrivio i Zapad za napetu situaciju u Ukrajinu i poručio kako nisu održali svoje obećanje da se neće širiti na istok.

- Samo morate pogledati mapu da biste vidjeli koliko se Zapad držao svoje riječi da se neće širiti. U pet navrata se NATO proširivao: 1999. pristupile su Poljska, Češka i Mađarska, 2004. Bugarska, Estonija, Litva, Slovačka, Slovenija i Rumunjska, 2009. Hrvatska i Albanija, 2017. Crna Gora te 2020. Sjeverna Makedonija. Rezultat svega je približavanje granicama Rusije i to je razlog krize. Povjerenje je izgubljeno - rekao je.