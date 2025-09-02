Putin i Fico koji u EU s Orbanom predstavlja proruski blok, sastali su se u Kini gdje je ruski predsjednik reagirao na histeriju na Zapadu i opetovane izjave ljudi poput NATO tajnika Mikea Ruttea, da Rusija samo što nije napala transatlantski savez. Podijelio je i svoje viđenja uzroka invazije.

- Rusija je bila prisiljena braniti svoje interese i ljude koji svoj život povezuju s našom poviješću i tradicijom. U tome je suština sukoba u Ukrajini. Nije riječ o našoj agresiji, već o agresivnom ponašanju druge strane. Nemamo drugih ciljeva osim zaštite svojih interesa - rekao je moskovski vožd i dodao da Rusija nikada nije imala želju napasti.

Foto: Maxim Shemetov

- Rusija nikada nije imala, nema i neće imati želju napasti bilo koga. Nikada nismo imali ništa protiv članstva Ukrajine u Europskoj uniji, ali njezino članstvo u NATO-u je neprihvatljivo. SAD je za vrijeme Trumpa počeo slušati Rusiju, što je pokazao i samit na Aljasci. Nadamo se da će se konstruktivan dijalog između Moskve i Washingtona nastaviti - rekao je Putin.

Moskva invaziju na Ukrajinu pravda višegodišnjim ignoriranjem Rusije od Bruxellesa i Washingtona u kontekstu sigurnosne arhitekture Starog kontinenta. Putin je prvi put nezadovoljstvo iskazao davne 2007. tijekom mirovne konferencije u Münchenu, ali Merkel, Bush, a kasnije i Obama i Biden nisu bivšeg agenta KGB-a shvatili ozbiljno.

- Spremni smo surađivati s SAD-om, pa čak i s Ukrajinom, na području nuklearne elektrane Zaporižje. Možemo čak i u troje raditi ondje. Moskva je dugo tolerirala i nije odgovarala na ukrajinske napade na energetsku infrastrukturu, no potom je počela ozbiljno uzvraćati. Zemlje istočne Europe trebale bi zaustaviti isporuke plina i nafte Ukrajini kako bi se zaustavili njeni napadi na energetsku infrastrukturu - rezonirao je Putin.