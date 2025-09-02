Obavijesti

PEKING

Putin: Ukrajina smije ući u Europsku uniju. Rusija nikada nije imala želju napasti nekoga

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Maxim Shemetov

Rusija je bila prisiljena braniti svoje interese i ljude koji svoj život povezuju s našom poviješću i tradicijom. U tome je suština sukoba u Ukrajini, rekao je Putin

Putin i Fico koji u EU s Orbanom predstavlja proruski blok, sastali su se u Kini gdje je ruski predsjednik reagirao na histeriju na Zapadu i opetovane izjave ljudi poput NATO tajnika Mikea Ruttea, da Rusija samo što nije napala transatlantski savez. Podijelio je i svoje viđenja uzroka invazije.

 - Rusija je bila prisiljena braniti svoje interese i ljude koji svoj život povezuju s našom poviješću i tradicijom. U tome je suština sukoba u Ukrajini. Nije riječ o našoj agresiji, već o agresivnom ponašanju druge strane. Nemamo drugih ciljeva osim zaštite svojih interesa - rekao je moskovski vožd i dodao da Rusija nikada nije imala želju napasti.

Russian President Vladimir Putin attends a meeting at Diaoyutai State Guesthouse in Beijing
Foto: Maxim Shemetov

 - Rusija nikada nije imala, nema i neće imati želju napasti bilo koga. Nikada nismo imali ništa protiv članstva Ukrajine u Europskoj uniji, ali njezino članstvo u NATO-u je neprihvatljivo. SAD je za vrijeme Trumpa počeo slušati Rusiju, što je pokazao i samit na Aljasci. Nadamo se da će se konstruktivan dijalog između Moskve i Washingtona nastaviti - rekao je Putin.

Moskva invaziju na Ukrajinu pravda višegodišnjim ignoriranjem Rusije od Bruxellesa i Washingtona u kontekstu sigurnosne arhitekture Starog kontinenta. Putin je prvi put nezadovoljstvo iskazao davne 2007. tijekom mirovne konferencije u Münchenu, ali Merkel, Bush, a kasnije i Obama i Biden nisu bivšeg agenta KGB-a shvatili ozbiljno.

ČUDOM PREŽIVIO Mučili ga kao životinju, prerezali mu grkljan. Nestao je iz bolnice, sada su ga pronašli
Mučili ga kao životinju, prerezali mu grkljan. Nestao je iz bolnice, sada su ga pronašli

 - Spremni smo surađivati s SAD-om, pa čak i s Ukrajinom, na području nuklearne elektrane Zaporižje. Možemo čak i u troje raditi ondje. Moskva je dugo tolerirala i nije odgovarala na ukrajinske napade na energetsku infrastrukturu, no potom je počela ozbiljno uzvraćati. Zemlje istočne Europe trebale bi zaustaviti isporuke plina i nafte Ukrajini kako bi se zaustavili njeni napadi na energetsku infrastrukturu - rezonirao je Putin.

