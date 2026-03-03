Obavijesti

Putin upozorava Iran: Prenijet će zabrinutost arapskih čelnika zbog napada na naftu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Gavriil Grigorov

Putin prenosi Iranu zabrinutost arapskih zemalja zbog napada na naftnu infrastrukturu i rast cijena nafte

Admiral

Ruski predsjednik Vladimir Putin prenijet će iranskim čelnicima zabrinutost arapskih čelnika zbog teheranskih napada na naftnu infrastrukturu u regiji, rekao je u utorak Kremlj, dok se sukob u Iranu i dalje širi. Ruski je predsjednik u ponedjeljak obavio niz telefonskih razgovora s četiri čelnika arapskih zaljevskih država, ponudivši da se iskoriste veze Moskve s Teheranom - s kojim ima strateško partnerstvo - da bi pokušao smiriti napetosti u regiji. "Putin će sigurno uložiti sve napore da pridonese barem malom smirivanju napetosti", rekao je u utorak novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

"Jučerašnji razgovori s gotovo svim sugovornicima fokusirali su se na to da predsjednik Putin kolegama u Iranu prenese duboku zabrinutost zbog napada na njihovu infrastrukturu, koristeći dijalog koji održavamo s iranskim vodstvom."

IPAK KORISTE UK BAZE Trump udario na Starmera: 'Nisu nas podržali. Tužno je gledati kako propadaju odnosi'
Trump udario na Starmera: 'Nisu nas podržali. Tužno je gledati kako propadaju odnosi'

Cijene nafte u utorak su porasle treći dan zaredom, jer je Iran odgovorio na američke i izraelske napade napadima na energetsku infrastrukturu u zemljama Perzijskog zaljeva i na tankere u Hormuškom tjesnacu.

Putin je izrazio sućut obitelji iranskoga vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija u noti upućenoj predsjedniku Masudu Pezeškianu tijekom vikenda, no Kremlj nije objavio informacije ni o kakvim daljnjim kontaktima s visokim iranskim vodstvom otkako su u subotu počeli napadi. Ruski predsjednik nije razgovarao ni s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, a Peskov je rekao da trenutačno i nema planova za takav razgovor.

