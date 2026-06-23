Putin upozorava: 'NATO se priprema za rat protiv Rusije'

Zapad, predvođen NATO-om, aktivno se priprema za rat protiv Rusije, rekao je u utorak predsjednik Vladimir Putin stotinama novih časnika svoje zemlje. Članice zapadnog saveza do sada su se ograničile na podršku Ukrajini, rekao je Putin.

Sada se, kazao je, na Zapadu otvoreno govori o pripremi za rat protiv Rusije. "Povećavaju svoje vojne i ofenzivne izdatke", dodao je.

"Kako bi opravdale ovu militarizaciju, države NATO-a i EU-a koriste lažne tvrdnje o vojnoj prijetnji od nas", naglasio je ruski predsjednik, prema službenom transkriptu govora.

Gotovo 40 posto ruskih proračunskih rashoda trenutačno ide na vojsku, naoružanje i sigurnost, ističe agencija dpa.

Međutim, prema Putinu, Moskva se zalaže za multipolarni sustav međunarodnih odnosa koji jamči vojnu sigurnost svake države.

"Istodobno, spremni smo operativno i primjereno odgovoriti na sve vanjske i unutarnje prijetnje", upozorio je 73-godišnji čelnik.