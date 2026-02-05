Obavijesti

News

Komentari 0
NEZADOVOLJSTVO

Putin više nije šef, sada je djed. Ruska elita ga sve manje želi

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Putin više nije šef, sada je djed. Ruska elita ga sve manje želi
2
Foto: Kristina Solovyova

Invazija na Ukrajinu u veljači 2022. šokirala je velik dio civilnog vodstva, ne samo u ekonomskom bloku vlade, nego i u drugim ministarstvima te državnim tvrtkama

Admiral

Iako se velik dio ruskog civilnog vodstva protivi ratu protiv Ukrajine, i dalje aktivno sudjeluje u održavanju sustava koji taj rat omogućuje. Alexandra Prokopenko, stručnjakinja za rusko gospodarstvo i bivša savjetnica Ruske središnje banke, u razgovoru za Frankfurter Allgemeine objašnjava zašto je tako te zašto je 2022. godine ruska elita izgubila poštovanje prema Vladimiru Putinu. 

Prema njezinim riječima, invazija na Ukrajinu u veljači 2022. šokirala je velik dio civilnog vodstva, ne samo u ekonomskom bloku vlade, nego i u drugim ministarstvima te državnim tvrtkama. Ipak, ti su ljudi ostali na svojim položajima i pomogli Kremlju prilagoditi gospodarstvo sankcijama. Razlog nije podrška ratu, nego osjećaj da nemaju stvarni izlaz.

Russian President Vladimir Putin attends a ceremony in Moscow
Foto: Alexey Nikolskiy

"Privatni sektor ne nudi mnogo usporedivih pozicija, a prelazak iz državne službe mora odobriti FSB", ističe Prokopenko. Uz to, odlazak znači i gubitak društvenog statusa: "Jedan mi je sugovornik rekao da mu je telefon potpuno utihnuo čim je napustio državni posao". Mnogi, dodaje, ostaju i zbog straha za sebe ili za svoje zaposlenike.

Iako je stotine tisuća Rusa koji se protive ratu otišlo u egzil, među njima i sama Prokopenko, većina elite ostala je u zemlji. Zapadne sankcije pritom su, paradoksalno, pomogle Putinu. 

 - Civilna elita osjećala se nepravedno kažnjenom jer ionako nije imala nikakav utjecaj na Putina - kaže. Sankcije su kod mnogih izazvale bijes prema Zapadu, ali i svojevrsni ponos zbog toga što uspijevaju održati rusko gospodarstvo unatoč pritiscima. Europa za mnoge nije bila realna opcija. Prokopenko podsjeća da su brojni Rusi 2022. dobili obavijesti europskih banaka da moraju zatvoriti račune, zbog čega su novac vratili u Rusiju iako ondje nemaju povjerenja u bankarski sustav. "Ako bi im se omogućilo da iznesu novac iz zemlje, mnogi bi to učinili. Odljev kapitala oslabio bi rusko gospodarstvo, ali za to bi Zapad morao promijeniti politiku sankcija", naglašava.

unatoč isteku sporazuma Kremlj: Rusija će ostati odgovorna nuklearna sila unatoč isteku Novog START-a
Kremlj: Rusija će ostati odgovorna nuklearna sila unatoč isteku Novog START-a

Što se svakodnevnog života elite tiče, najviši slojevi ostaju u Rusiji, osobito oni s pristupom državnim tajnama. Ostali putuju u Kinu ili zemlje Perzijskog zaljeva, a mnogi su obitelji preselili u Dubai. Iako se u Moskvi i dalje može "živjeti ugodno", rat se sve više osjeća. "Mobilni internet se redovito isključuje, ne rade navigacije, ne može se platiti mobitelom ni pozvati taksi. To su ozbiljna ograničenja", kaže Prokopenko, dodajući da su neke stvari znatno poskupjele te da se na zgradama pojavljuju sustavi protuzračne obrane. "To je lošija i nesigurnija verzija nekadašnje stvarnosti", kaže. Jedan od najzanimljivijih pokazatelja promjene odnosa elite prema Putinu jest način na koji o njemu govore. Prije 2022. među sobom su ga zvali "šef". Danas ga mnogi nazivaju "Djed". "Prije su ga poštovali i smatrali racionalnim čovjekom koji djeluje u interesu države. Kad je dao zapovijed za invaziju, izgubili su poštovanje prema njemu", kaže Prokopenko.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nova pravila za strane radnike: Morat će naučiti hrvatski jezik
VLADA MIJENJA ZAKON

Nova pravila za strane radnike: Morat će naučiti hrvatski jezik

Među ključnim novinama je uvođenje obveze učenja hrvatskog jezika za strane radnike, odnosno obveza polaganja ispita u razini A1.1 nakon godine dana boravka, kao uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad
Misteriozni Banožićevi svjedoci pojavili se nakon dvije godine! Nazvali smo ih, evo što kažu...
EKSKLUZIVNO

Misteriozni Banožićevi svjedoci pojavili se nakon dvije godine! Nazvali smo ih, evo što kažu...

Odvjetnica bivšeg HDZ-ovog ministra na suđenju je rekla kako im se javio bračni par koji je prvi nazvao policiju nakon nesreće. Nesreća je bila 2023., a oni su se tek sada pojavili...
Pozornica za doček rukometaša je imala dozvolu. Tomašević ju je izdao, a onda ide preokret...
EKSKLUZIVNO DOZNAJEMO

Pozornica za doček rukometaša je imala dozvolu. Tomašević ju je izdao, a onda ide preokret...

U trenutku početka postavljanja bine na trg, postojalo je i rješenje koje to dozvoljava. Nakon što je Vlada preuzela organizaciju dočeka, ono je obustavljeno iako se radilo o istoj svrsi za koju je izdano i istoj površini

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026