Obavijesti

News

Komentari 0
unatoč isteku sporazuma

Kremlj: Rusija će ostati odgovorna nuklearna sila unatoč isteku Novog START-a

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kremlj: Rusija će ostati odgovorna nuklearna sila unatoč isteku Novog START-a
Foto: Vyacheslav Prokofyev

Kremlj je u četvrtak priopćio da će Rusija nastaviti s odgovornim pristupom strateškoj nuklearnoj stabilnosti, unatoč isteku sporazuma o kontroli nuklearnog naoružanja između Moskve i Washingtona

Admiral

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da će sporazum Novi START, koji je dosad obvezivao obje strane na ograničenja u naoružavanju raketama, lanserima i strateškim bojevim glavama, isteći u četvrtak na kraju dana. Stručnjaci za kontrolu naoružanja ranije su rekli da Novi START istječe u srijedu.

"S krajem današnjeg dana on (sporazum) će prestati imati bilo kakav učinak", rekao je Peskov novinarima.

Rusija je predložila da obje strane dobrovoljno produže uvjete sporazuma za godinu dana kako bi se osiguralo vrijeme za raspravu o sljedećem sporazumu, na što, kako je rečeno, Sjedinjene Države nikada nisu formalno odgovorile.

'NAPAST ĆE EUROPU' Zelenski: Putin bi za osvajanje istoka Ukrajine morao žrtvovati još 800.000 života vojnika
Zelenski: Putin bi za osvajanje istoka Ukrajine morao žrtvovati još 800.000 života vojnika

"Sporazum se bliži kraju. Na to gledamo negativno i izražavamo žaljenje", rekao je Peskov, koji je rekao da se o tom pitanju raspravljalo dan ranije u telefonskom razgovoru ruskog predsjednika Vladimira Putina i kineskog predsjednika Xi Jinpinga.

"Što će se dalje događati ovisi o razvoju događaja. U svakom slučaju, Ruska Federacija će zadržati svoj odgovoran i pažljiv pristup pitanju strateške stabilnosti u području nuklearnog oružja i, naravno, kao i uvijek, vodit će se prije svega svojim nacionalnim interesima."

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres ocijenio je u srijedu da je istek sporazuma Novi START ozbiljan trenutak za međunarodni mir i sigurnost te pozvao Rusiju i Sjedinjene Američke Države da bez odgode započnu pregovore o novom okviru kontrole nuklearnog naoružanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
DOZNAJEMO Evo koji iznos će Tomašević tražiti od Plenkovića za čišćenje Trga nakon dočeka!
STIŽE RAČUN

DOZNAJEMO Evo koji iznos će Tomašević tražiti od Plenkovića za čišćenje Trga nakon dočeka!

Cjenik se, kako nam je rečeno, formira na način da se obračuna vrsta otpada i uračuna broj građana koji su bili na Trgu
EKSKLUZIVNO Ovo su Di Caprio i supruga uhićeni u velikoj akciji hrvatske policije protiv dilera!
AKCIJA USKOKA

EKSKLUZIVNO Ovo su Di Caprio i supruga uhićeni u velikoj akciji hrvatske policije protiv dilera!

U najnovijoj akciji u kojoj je 120 policajaca i specijalaca na terenu, uhićen je Robert DiCaprio. No nije se tako oduvijek prezivao
Rudan o dočeku rukometaša: Danci za zlato dobiju palačinke, Hrvati za broncu državni udar!
'AKO NE ZNAŠ...'

Rudan o dočeku rukometaša: Danci za zlato dobiju palačinke, Hrvati za broncu državni udar!

Spisateljica je na Facebooku komentirala doček reprezentacija nakon Europskog prvenstva u rukometu i usporedila proslave Danske i Hrvatske.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026