Kremlj: Rusija će ostati odgovorna nuklearna sila unatoč isteku Novog START-a

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da će sporazum Novi START, koji je dosad obvezivao obje strane na ograničenja u naoružavanju raketama, lanserima i strateškim bojevim glavama, isteći u četvrtak na kraju dana. Stručnjaci za kontrolu naoružanja ranije su rekli da Novi START istječe u srijedu.

"S krajem današnjeg dana on (sporazum) će prestati imati bilo kakav učinak", rekao je Peskov novinarima.

Rusija je predložila da obje strane dobrovoljno produže uvjete sporazuma za godinu dana kako bi se osiguralo vrijeme za raspravu o sljedećem sporazumu, na što, kako je rečeno, Sjedinjene Države nikada nisu formalno odgovorile.

"Sporazum se bliži kraju. Na to gledamo negativno i izražavamo žaljenje", rekao je Peskov, koji je rekao da se o tom pitanju raspravljalo dan ranije u telefonskom razgovoru ruskog predsjednika Vladimira Putina i kineskog predsjednika Xi Jinpinga.

"Što će se dalje događati ovisi o razvoju događaja. U svakom slučaju, Ruska Federacija će zadržati svoj odgovoran i pažljiv pristup pitanju strateške stabilnosti u području nuklearnog oružja i, naravno, kao i uvijek, vodit će se prije svega svojim nacionalnim interesima."

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres ocijenio je u srijedu da je istek sporazuma Novi START ozbiljan trenutak za međunarodni mir i sigurnost te pozvao Rusiju i Sjedinjene Američke Države da bez odgode započnu pregovore o novom okviru kontrole nuklearnog naoružanja.