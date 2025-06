Putin poručio da Rusiji pripada cijela Ukrajina, a sad lupeta kako ga brine 3. svjetski rat?!

Ruski predsjednik Vladimir Putin u petak je na pitanje o tome kreće li se svijet prema trećem svjetskom ratu odgovorio da je zabrinut zbog te mogućnosti. Govoreći na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, Putin je upozorio da u svijetu postoji velik potencijal za sukobe te da on raste. Spomenuo je rat u Ukrajini te onaj između Izraela i Irana, pa izrazio zabrinutost zbog događanja oko nuklearnih postrojenja.

"Naravno, vrlo smo zabrinuti zbog onoga što se događa oko iranskih nuklearnih postrojenja, zabrinuti smo zbog toga do čega bi to moglo dovesti. To svakako zahtijeva naš ne samo pažljiv odnos prema događajima koji se odvijaju, već i traženje rješenja, po mogućnosti mirnim putem, u svim smjerovima", kazao je Putin.

„To je uznemirujuće”, nastavio je ruski predsjednik, kazavši da je potencijal za sukobe „ravno pred našim nosevima te izravno utječe na nas”.

On je rekao da je predstavio svoju viziju rješavanja sukoba na Bliskom istoku Iranu, Izraelu i SAD i da se te ideje razmatraju.

"Želio bih skrenuti pažnju na ovo - mi ni na koji način ne tražimo posredovanje, mi jednostavno nudimo ideje. Ako se one čine prihvatljivim ovim zemljama, bit ćemo samo sretni zbog toga", istaknuo je.

Putin je naglasio da Rusija djeluje u okviru međunarodnih normi u Iranu i traži da se zajamči sigurnost osoblja nuklearne elektrane Bushehr.

"Mi obavljamo svoje funkcije tamo u Iranu ... djelujemo apsolutno u okviru međunarodnih normi i tražimo da se zajamči sigurnost našeg osoblja. Želim reći da se premijer Izraela Benjamin Netanyahu složio s time, a predsjednik SAD-a Donald Trump je obećao da će podržati naše legitimne zahtjeve", rekao je Putin, prenijele su RIA Novosti.

Putin je iz sjevernog ruskog grada upozorio Ukrajinu da ne koristi prljavu bombu protiv Rusije, kazavši da bi to dovelo do katastrofalnih posljedica za Kijev.

Dodao je ipak da nije vidio dokaze da Ukrajina to planira učiniti.

Ruski je predsjednik kazao i da su Rusi i Ukrajinci jedan narod te da Rusiji „u tom smislu pripada cijela Ukrajina”, a nije odbacio da će vojska pokušati osvojiti i sjevernu regiju Sumi.

„Ne tražimo kapitulaciju Ukrajine. Insistiramo na priznanju stvarnosti na terenu”, rekao je ruski čelnik u govoru na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu.

Putin, koji tvrdi da se Rusija bori u Ukrajini da bi zaštitila vlastitu sigurnost, spomenuo je „rusku izreku”: „Gdje kroči stopalo ruskog vojnika, to je naše”.

Ruski predsjednik rekao je da Rusija nikad nije sumnjala u ukrajinsko pravo na suverenitet, no i da je Ukrajina tijekom proglašavanja neovisnosti 1991. bila „neutralna država”.

Tvrdi da je Rusija „primorana” uspostaviti sigurnosnu zonu uz granicu s Ukrajinom, prenosi Reuters. Putin je rekao da "ne odbacuje" osvajanje ukrajinske regije Sumi.

U svom je govoru kazao i kako su ukrajinske snage tijekom osvajanja u ruskoj regiji Kursk činile zločine protiv civilnog stanovništva.