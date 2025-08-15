Sve Putinove grimase nakon pitanja o ubijanju: On nije navikao biti tako pred medijima

Dvojica čelnika srdačno su se susrela na Aljasci, na crvenom tepihu, nakon dolaska u američku vojnu bazu Elmendorf-Richardson. Dugo rukovanje, pa zajednički hod te poziranje za kamere. Vladimir Putin potom je prihvatio poziv Donalda Trumpa da se zajedno odvezu njegovom limuzinom sve do baze gdje su počeli sa sastancima o Ukrajini.

Već tada su im novinari dobacivali pitanja među kojima su bila ona "hoće li Putin prestati ubijati civile" i "hoće li potpisati primirje". Putin se tada pravio kao da ih ne čuje te ih je ignorirao.

Slična igra ruskog čelnika nastavila se i tijekom dolaska u bazu gdje su se zajednički fotografirali, troje s ruske i troje s američke strane.

Novinari su tada imali doslovno 20-ak sekundi za fotografiranje, no neki su iznova postavili jednaka pitanja. Jedna novinarka bila je najglasnija što je začudilo ruskog lidera, koji nije navikao na tako otvoreno ponašanje novinara. Putin je na sve odgovorio 'smješkom' i grimasama. Čak im je na kraju poručio kako ih ne čuje od buke, no to je bilo to.