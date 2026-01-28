Putin zove Zelenskog u Moskvu

Predsjednik Volodimir Zelenski trebao bi otputovati u Moskvu ako želi održati izravne razgovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, izjavio je 28. siječnja pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov, piše Kyiv Independent.

Izjava je uslijedila nakon komentara ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrija Sibihe, koji je rekao da je Zelenski spreman sastati se s Putinom kako bi se riješila dva ključna pitanja u mirovnom procesu: teritorijalna pitanja i budućnost okupirane Nuklearne elektrane Zaporižja.

- Nikada nismo odbijali niti odbijamo ovakvu vrstu kontakta - rekao je Ušakov, dodavši da je Moskva spremna osigurati Zelenskom sigurnost i radne uvjete ako dođe u Rusiju.

Razmjena izjava dolazi u trenutku kada Ukrajina, Rusija i Sjedinjene Američke Države ponovno intenziviraju diplomatske kontakte u sklopu obnovljenih nastojanja predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat, a sljedeći krug razgovora očekuje se 1. veljače.

Visoki američki dužnosnik upoznat s tim pitanjem ranije je izjavio da izravan sastanak Zelenskog i Putina uz moguće sudjelovanje Trumpa nije izvan dosega.

- Ne mislim da smo toliko daleko od toga - rekao je dužnosnik novinarima.

I ukrajinski i američki čelnici ranije su pokušavali organizirati izravne razgovore između Zelenskog i Putina, no Moskva je više puta pronalazila razloge da izbjegne takav susret.

Zelenski je pozvao Putina u Istanbul na razgovore 16. svibnja 2025., predloživši trostrani format s Trumpom radi unapređenja mirovnih napora. Putin je odbio doći te je umjesto sebe poslao izaslanstvo niže razine, koje je predvodio predsjednički pomoćnik Vladimir Medinski.