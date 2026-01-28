VIDEO Rusi dronom pogodili putnički vlak: Najmanje pet mrtvih, vojnici spašavali bebu

Ruski borbeni dron pogodio je putnički vlak na sjeveroistoku Ukrajine, pri čemu je smrtno stradalo najmanje pet ljudi, objavilo je državno odvjetništvo. Napad se dogodio u blizini jednog sela u Harkivskoj oblasti, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oštro ga je osudio, poručivši da je riječ o čistom terorizmu.

Prema službenim podacima, istražitelji su na mjestu udara pronašli tijela pet žrtava. Ubrzo nakon napada društvene mreže preplavile su snimke na kojima se vide vagoni zahvaćeni vatrom uz snijegom prekrivenu željezničku prugu. Najmanje dva vagona potpuno su izgorjela.

- Napad dronom na civilni vlak, u bilo kojoj državi na svijetu, može se nazvati samo jednim imenom, terorizam - napisao je Zelenski na Telegramu nakon napada.

Posebno je šokantna snimke, koja se pojavila na društvenim mrežama, a na kojoj se vidi kako ukrajinski vojnici iz zapaljenog vlaka evakuiraju malu bebu.

Freelance novinarka Jen Stout, koja živi u Kijevu, rekla je za Sky News da je trebala putovati upravo jednim od vlakova koji su posljednjih dana bili meta ruskih napada. Istaknula je da se radi o jednoj od najvažnijih željezničkih linija u zemlji.

- To je doslovno žila kucavica Ukrajine. Povezuje istok sa zapadom, ali i s pograničnim gradovima iz kojih ljudi odlaze dalje prema Europi - objasnila je Stout.

Dodala je kako tim vlakovima putuju civili čiji su članovi obitelji na bojišnici. - To su ljudi koji pokušavaju ostati povezani s voljenima unatoč ratu: supružnici, roditelji, djeca - rekla je.

U trenutku napada u vlaku se, prema njezinim riječima, nalazilo 291 putnik.